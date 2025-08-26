El delantero Mizzian llega al UCAM tras pasar por el Mérida y subir con el Betis B

El UCAM Murcia Club de Fútbol y Mohammed Mizzian Salmi (Melilla, 2000) han llegado a un acuerdo para que el atacante vista la camiseta azul y dorada en la temporada 2025-26.

Así, el técnico Germán Crespo contará con un atacante de 1,85 m, con gran capacidad de desmarque y precisión en el remate al primer toque. Un futbolista versátil en el frente ofensivo, capaz de actuar como referencia en punta o desenvolverse con libertad en la línea de ataque.

Ha logrado dos ascensos en su carrera, ambos con el filial del Betis. Después pasó por el Algeciras, el San Roque de Lepe y el Mérida, conjunto del que procede y donde el curso pasado disputó 17 partidos en Primera RFEF.

Temas

UCAM CF Murcia