Ackerman tira de un UCAM que sale reforzado de Riazor

El UCAM salió vivo de Riazor en el estreno de una eliminatoria que sigue de cara para los universitarios y de la que saldrá victorioso ... si no pierde en el partido de vuelta del próximo sábado (19.00 horas) en La Condomina. El Fabril, cargado de jóvenes promesas que apuntan al fútbol profesional, no supo hincarle el diente a un rival sólido, que fue consistente atrás y que, aunque no generó los mismos acercamientos que el filial gallego, tiró de oficio cuando el duelo se complicó.

No obstante no fue un envite fácil, pero los primeros noventa minutoso demostraron que el Fabril es de carne y hueso, sobre todo por su juventud, y que el UCAM mantiene intactas sus posibilidades de estar en la segunda y definita ronda por el ascenso a Primera Federación. De momento, las fuerzas estan igualadas tras el primer asalto, aunque el equipo de Germán Crespo no podrá bajar la guardia aunque le valga con un empate en la vuelta para seguir. Deportivo Fabril Alberto, Mardones, Marotías, Alfaro, Kevin, Mané, Damián, Quique (Guerrero, 71), Iker Vidal, Fabi (Garrido, 71) y Manu (Luisao, 60). 0 - 0 UCAM Murcia Ackerman, José Ruiz, Yeremi (Sevila, 90), Javi Ramírez, Urcelay, Del Campo (Julito, 71), Luque (Amín, 90), Pablo Hernández, Ale Marín (Álex Gonpi, 61), Alexis (Segura, 71) y Bosch Árbitros Legarra Gorgoñón, navarro. Mostró amarilla a Marotías, Mané, Kevín, Ale Marín, Alfaro y Álex Gonpi.

Campo: 5.000 espectadores. Los primeros cuarenta y cinco minutos de la ida estuvieron parejos, con los dos equipos generando ocasiones y sufriendo atrás. El equipo murciano intentó mandar, pero el equipo de Manuel Pablo no le dejó y lo paró con ataques electrizantes de futbolistas como Kevin, que a los cinco minutos ya se dejó ver. El UCAM, que no se arrugó ni se dejó intimidar, contestó con un disparo arriba de Alexis. Después Kevin, el local más peligroso, volvió a intentarlo con un remate desviado tras centro de Alfaro. Fabi, exjugador universitario, también lo intentó pero no apuntó bien. El duelo era un ida y vuelta, pero ambos equipos tenían el punto de mira desviado. Hasta que el choque se calentó. Los primeros cuarenta y cinco minutos dejaron la sensación de que el UCAM, si pisaba el acelerador, podía sacar algo positivo de un estadio de Primera que ayer contaba con más de 5.000 espectadores en las gradas. Intervenciones acertadas En la segunda mitad apareció Ackerman para evitar el primer zarpazo del filial del Deportivo de La Coruña. Fue a los diez minutos de la reanudación, cuando Mané buscó en profundidad a Kevin, que se plantó cara a cara con el meta azulón, que fue capaz de desviar su fuerte disparo que acabó pegando en el larguero y alejándose de la meta murciana. El partido era más trabado que en la primera parte y el filial gallego se vio obligado a dar un paso adelante en busca de un gol. El empate no valía a los de Manuel Pablo por su condición de cuarto clasificado en la liga regular frente a un UCAM que fue tercero. Germán Crespo refrescó la delantera con Julito y la parte de atrás con Segura para frenar a un Fabril cada vez más ansioso. Luque puso a trabajar a Álvaro, el meta local, con un gran disparo. En el tramo final, el choque subió de revoluciones, pero apareció otra vez Ackerman, que evitó del gol local tras un cabezazo de Garrido. El UCAM, con José Ruiz al mando, tiró de experiencia en el tramo final para embarrar el choque y llegar al final con un 0-0 que obliga a su rival a ganar en La Condomina en otro duelo que volverá a ser intenso pero totalmente decisivo.

