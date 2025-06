El truco definitivo para limpiar y mantener tu vitrocerámica como nueva: solo necesitas un producto que tienes en casa

Ana de Dios Domingo, 1 de junio 2025, 21:17 Comenta Compartir

Son muchos los que han escogido la vitrocerámica como sistema de cocción en su cocina. Y es que son muchos los que se fijan en sus ventajas al hacer su elección: calienta de manera progresiva, conserva bien el calor residual y es económica. Más allá de estos factores, también se tiene en cuenta la limpieza. Al ser una superficie lisa, es muy fácil eliminar restos de comida y salpicaduras. Sin embargo, si no la mantenemos de manera adecuada y la descuidamos, esta puede verse afectada y perder su brillo característico, además de la aparición de los temidos arañazos.

Sin embargo, que sea una superficie 'agradecida' en lo que respecta a la limpieza no significa que, si no la cuidas de manera regular, no acumule restos. Desafortunadamente, todavía no han inventado una cocina que se limpie sola, por lo que será necesario que, una vez termines de cocinar, le pases un paño con algún producto especial para vitrocerámica y elimines la grasa o las manchas que se acumulen. Y es que, si no actúas lo suficientemente rápido, estas pueden incrustarse y ser casi imposibles de eliminar.

El truco para eliminar las manchas más díficiles con solo un producto

Si ya es demasiado tarde y no consigues quitarlas con nada, debes saber que hay un truco que puede salvarte y evitarte ver esas desagradables marcas en tu vitro cada vez que cocinas. Este 'tip' tan útil lo ha compartido en su cuenta de TikTok la conocida 'influencer' experta en limpieza @yolandavaquitayoli, y solo necesitas sal.

Solo tendrás que encender la vitrocerámica y calentarla durante unos segundos. Una vez coja temperatura, apágala y asegúrate de que no queme. Una vez lo hayas comprobado, es el momento de echar por encima un puñado de sal.

«Al calentar la vitrocerámica, la sal se irá derritiendo poco a poco, lo que hará la limpieza mucho más rápida sin utilizar ningún producto que la dañe. La sal desincrustará toda la suciedad y la grasa pegada», asegura la tiktoker, quien también recomienda realizar movimientos suaves sobre la superficie para evitar que aparezcan rayones. Para finalizar, aplica jabón de platos y déjalo actuar durante cuatro minutos. Pasado este tiempo, retira el producto y seca la superficie.

Cómo puedes eliminar los arañazos

Para eliminar pequeños arañazos en la vitrocerámica, puedes usar pasta de dientes con bicarbonato o cualquier otra. Aplícala con un paño de microfibra, extiéndela y deja actuar dos minutos. Luego, retírala con un paño húmedo y seca bien. También puedes usar una mezcla de bicarbonato de sodio y agua, aplicándola en movimientos circulares con una bayeta. Limpia con un paño seco para quitar el exceso. Estos métodos funcionan gracias a sus propiedades pulidoras, que disimulan los rasguños superficiales en superficies acristaladas, como la vitrocerámica o incluso los faros del coche.