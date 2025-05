No es solo para platos: ocho objetos que probablemente desconocías que puedes lavar en el lavavajillas De esta manera podrás sacarle mucho más partido a este electrodoméstico

Ana de Dios Sábado, 3 de mayo 2025, 20:12 Comenta Compartir

El lavavajillas se ha convertido en uno de los electrodomésticos más valorados del hogar. Su función principal es ahorrarnos tiempo y esfuerzo en la limpieza diaria de platos, vasos y cubiertos, pero su utilidad va mucho más allá. Sin embargo, su uso requiere criterio, ya que no todos los objetos del hogar son aptos para ser introducidos en él. Algunos pueden deteriorarse, dañar el aparato o incluso poner en riesgo nuestra salud.

Uno de los errores más comunes es introducir utensilios de madera, como cucharas, tablas de cortar o espátulas. El calor y la humedad que se generan dentro del lavavajillas pueden hacer que la madera se hinche, agriete o deforme, lo que reduce su vida útil. Pero más allá del deterioro estético o funcional, hay un problema de fondo: la madera es porosa y puede albergar bacterias en sus grietas. Según advierte el farmacéutico Álvaro Fernández, este tipo de material favorece la permanencia de microorganismos que pueden sobrevivir incluso después del lavado.

Otros objetos que deberías evitar

-Cristalería delicada o pintada a mano: pueden romperse, rayarse o perder los detalles decorativos.

-Tapas de ollas a presión: el calor puede dañar sus mecanismos de seguridad.

-Utensilios de hierro fundido: se oxidan fácilmente con el agua y los detergentes.

-Sartenes y ollas con recubrimiento antiadherente: el revestimiento puede desprenderse con el tiempo y los productos químicos, volviéndose tóxico o ineficaz.

-Utensilios con mango de madera o elementos pegados con cola: el agua caliente debilita los materiales y puede desprender partes.

Ocho objetos que probablemente no sabías que puedes meter en el lavavajillas

Afortunadamente, hay muchos objetos cotidianos que puedes lavar fácilmente en el lavavajillas, aunque probablemente nunca te lo hayas planteado. La marca de electrodomésticos Beko ha compartido una lista de ocho artículos que se pueden limpiar de forma segura en este aparato, ahorrando tiempo y garantizando una desinfección eficaz:

1. Herramientas de limpieza

Cepillos de plástico, recogedores y accesorios del aspirador pueden introducirse en el lavavajillas para eliminar suciedad acumulada. Retira primero el polvo y el pelo, y coloca las piezas pequeñas en una bolsa de malla. No uses el ciclo de secado, ya que el calor puede deformar el plástico.

2. Estropajos y bayetas

Estos objetos suelen acumular bacterias con facilidad. Puedes desinfectarlos colocándolos en el cesto de cubiertos y utilizando un programa de alta temperatura. Saldrán limpios y listos para volver a usarse.

3. Rejillas del ventilador y tapas de ventilación

Estas piezas tienden a acumular polvo y grasa, sobre todo en ambientes como la cocina. Lávalas fácilmente en el lavavajillas, excepto si están pintadas o esmaltadas, ya que pueden perder el acabado.

4. Rejillas de placas de gas, tapas de quemadores y mandos de control

Después de varios usos, estas piezas metálicas se llenan de grasa y restos de comida. El lavavajillas es ideal para dejarlas como nuevas. Solo asegúrate de secarlas completamente antes de volver a colocarlas.

5. Juguetes de plástico

Los juguetes de los niños pueden lavarse sin problema si están hechos completamente de plástico. Colócalos en una bolsa de malla y sitúalos en la rejilla superior para evitar que se muevan.

6. Plato giratorio del microondas

Es uno de los objetos más olvidados, aunque acumula muchos restos. Puedes colocarlo directamente en la rejilla inferior del lavavajillas y saldrá impecable.

7. Pantallas de cristal de lámparas

Estas superficies acumulan polvo y grasa, sobre todo en la cocina. Puedes lavarlas en el lavavajillas siempre que no sean delicadas. No uses el ciclo de secado para evitar grietas.

8. Filtros de grasa de la campana extractora

Uno de los lugares que más grasa acumula. Lávalos con un programa de alta temperatura y asegúrate de que estén completamente secos antes de volver a instalarlos.

Temas

Trucos de limpieza