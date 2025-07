La leyenda popular para evitar la lluvia el día de tu boda: así se aplica en Murcia

María Ramírez Jueves, 31 de julio 2025, 18:39 Comenta Compartir

Las bodas están llenas de tradiciones y supersticiones que no todos deciden seguir o creer. Una de las más repetidas a lo largo de las generaciones es que los novios no deben ver sus atuendos nupciales antes de llegar al altar, ya que se considera un mal presagio. También hay reglas no escritas sobre el vestuario de los invitados: el blanco está reservado exclusivamente para la novia y el negro se asocia con el luto.

El listado de cosas que traen buena o mala suerte es muy amplio y abarca a todos los presentes. Sin embargo, hay una situación que divide opiniones: la lluvia el día de la boda. Mientras algunos la consideran una señal negativa que podría arruinar el evento, en muchas culturas este fenómeno atmosférico se interpreta como un símbolo de bendición y fertilidad. De hecho, hay un refrán español muy popular que asegura que «novia mojada, novia afortunada». Sea como fuere, hay quien prefiere casarse en días soleados y dejar el paraguas de lado durante toda la jornada.

La leyenda para espantar la lluvia

Hay una leyenda que promete alejar la lluvia en días señalados, especialmente en bodas. Aunque se extiende a todo el país, en Murcia es muy popular. En concreto, hay que llevar como ofrenda una docena de huevos al convento de las monjas clarisas. A cambio, ellas rezan para que el día del matrimonio salga el sol y la pareja pueda disfrutar de su gran día sin mirar al cielo con preocupación.

Esta ofrenda se puede realizar en cualquier convento de Santa Clara. En el caso de Murcia, las religiosas se ubican en el paseo de Alfonso X el Sabio, en el centro de la ciudad. A pesar de que el cartón de huevos lo suele llevar la propia novia, también hay quien acude en representación de un familiar o amigo. Esto se suele realizar unos días o semanas antes de la celebración. Y es que, aunque el clima es imprevisible, hay quien confía en esta leyenda para atraer el buen tiempo a un evento especial y lograr que todo salga perfecto.