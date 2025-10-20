Elimina fácilmente los pelos de tu mascota de la ropa con este truco casero: solo necesitas papel de aluminio Se adhieren a la superficie de tal forma que, aunque hagas un trabajo meticuloso, tarde o temprano siempre encontrarás alguno

Ana de Dios Lunes, 20 de octubre 2025, 07:48 Comenta Compartir

El amor a una mascota solo lo conoce aquel que ha convivido con una; sin embargo, a pesar de ese cariño, es inevitable no darse cuenta de que estos pequeños dejan pelos por todos lados, y lo que es peor, quitarlos de la ropa, como camisetas o pantalones, es una tarea casi imposible. Estos se adhieren a la superficie de tal forma que, aunque hagas un trabajo meticuloso, tarde o temprano siempre encontrarás alguno.

En estos casos, lo mejor es la prevención; por ello, la principal recomendación es cepillar frecuentemente a nuestras mascotas. Así lograremos quitar aquellos pelos que estén a punto de caerse y evitarás que los pelos de nuestra mascota acaben repartidos por toda la casa. También se aconseja contar con un cepillo para recoger a la mayor brevedad posible aquellos pelos que se desprendan.

Y en caso de que esto no sea suficiente, puedes poner en práctica otros 'tips' para deshacerte de ellos fácilmente. Entre los más famosos en este ámbito se encuentran utilizar celo o cinta adhesiva, los clásicos rodillos, emplear un secador con función de aire frío, o, si es demasiada ropa, meterla en la secadora con el programa de secado en frío. También es bastante popular utilizar bicarbonato de sodio, ya que elimina la electricidad estática de los pelos.

También puedes ayudarte de una simple esponja húmeda. Colocando la camiseta, pantalón o chaqueta sobre una superficie plana y extendiéndola, solo tendrás que pasar la esponja por encima y verás cómo desaparecen los pelos. Esto se debe a que ayuda a sellar las fibras de los pelos, permitiendo que se despeguen de manera sencilla de la ropa. Además, el material poroso de esponjas y estropajos facilita la recogida de pelos y polvo. De hecho, también puede emplearse para retirarlos de los muebles.

Otra opción para eliminar los pelos de tu mascota

Pero la lista es bastante amplia y hay trucos para todos los gustos. Otro de los más populares es el uso de papel de aluminio. Este consiste en hacer tres bolas de aluminio e introducirlas directamente en el tambor de la lavadora junto con la ropa.

Aquellos que lo han probado aseguran que su efectividad se debe a la electricidad estática, ya que los pelos de mascotas suelen adherirse a las prendas por esta carga, y las bolas de aluminio ayudan a neutralizarla. De esta manera, los pelos se desprenden del tejido durante el lavado, quedando atrapados en las bolitas de aluminio y dejando la ropa completamente libre de pelos y pelusas. De esta forma, podrás deshacerte de ellos de manera sencilla y prácticamente sin esfuerzo.