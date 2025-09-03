Cinco trucos muy sencillos para superar la vuelta al cole con éxito: te ahorrarán tiempo, dinero y disgustos

María Ramírez Miércoles, 3 de septiembre 2025, 09:28 Comenta Compartir

El mes de septiembre marca el regreso a la rutina y, con ella, la vuelta al cole. Una época que pone a prueba la economía familiar con los gastos asociados al nuevo curso escolar: libros de texto, uniformes, material y otros extras que van inflando el ticket y obligan a hacer auténticos malabares para cuadrar el presupuesto. Para paliar el desembolso, hay quien recurre al mercado de segunda mano y a las ayudas destinadas a educación.

La buena noticia es que, con un poco de organización y algunos trucos, este regreso puede ser mucho más llevadero y convertirse en la oportunidad perfecta para retomar las clases sin contratiempos. Una de las opciones para reducir la factura es aprovechar las rebajas de verano y las promociones que muchas tiendas lanzan en estas fechas. La clave está en comparar los precios en distintos negocios, rescatar aquello del año anterior que aún esté en buen estado y evitar dejar las compras para última hora. Estos son cinco trucos prácticos para afrontar la vuelta al cole con éxito:

Forrar libros en segundos

Hay una fórmula para forrar libros que está triunfando entre los que buscan una opción rápida y que no deje burbujas. Son los llamados forros de libros ajustables de PVC grueso y ultraresistente, que se venden en páginas como Amazon y Temu, y que permiten completar esta tarea en menos de un minuto. Su diseño incluye una solapa autoadhesiva que evita el uso de tijeras y fiso: solo hay que introducir las tapas del libro entre las solapas, ajustar el forro cerrando el libro, retirar la cinta protectora y pegar. El resultado es un libro perfectamente protegido en tiempo récord.

Limpiar la botella de agua reutilizable

Las botellas reutilizables pueden ser un foco de bacterias y gérmenes si no se limpian adecuadamente. Hay distintas opciones para hacerlo, como por ejemplo utilizar un cepillo largo para llegar al fondo del recipiente o un limpiador de biberones. No obstante, en las redes sociales hay algunas estrategias que pueden ser muy útiles para dejar el envase reluciente. En el caso de que sea de metal, solo hay que llenarlo de agua hirviendo y dejar reposar durante toda la noche. Al día siguiente, hay que enjuagar la botella y lavarla con detergente de platos.

Otra opción es utilizar pastillas efervescentes o bicarbonato de sodio. En este último caso, solo hay que poner dos o tres cucharadas de producto en la botella, llenarla con agua caliente y agitarla bien para que se mezcle todo. Posteriormente, se debe dejar reposar durante horas y, por último, aclarar con agua caliente.

Medias resistentes

En Instagram circula un truco para conseguir unas medias más duraderas. El tutorial, que ya acumula más de 40 millones de reproducciones, indica que, con la prenda recién comprada, hay que colocarla en un recipiente hondo con agua del grifo y asegurarse de que todo el tejido quede bien empapado. Luego, se escurre y se vuelve a colocar en su envoltorio original.

El siguiente paso consiste en meter el paquete en el congelador durante 24 horas. Una vez transcurrido este tiempo, se saca, se añade un poco de agua para descongelar el tejido y, finalmente, se deja secar de forma natural. Según el vídeo, este método hace que las medias sean tan resistentes que incluso se pueden clavar las uñas sin que se rompan.

Evita manchas en la mochila

El tejido de las mochilas acumula suciedad a lo largo del curso. Por eso, una buena opción es impermeabilizar la tela para protegerla de manchas y mantenerla como nueva. Al elegir un spray impermeabilizante, hay que asegurarse antes de nada de que sea compatible con el material de lamochila, que sea seguro cerca de alimentos y agua, y preferiblemente con protección UV para evitar decoloración y desgaste. Antes de aplicar el producto, se debe limpiar la tela y revisar que no tenga agujeros. Llegados a este punto, solo hay que aplicar el spray en un lugar bien ventilado. Se puede aplicar varias capas, siempre que se deje secar una antes de continuar.

Piojos

Una de las situaciones que los padres temen de esta vuelta a las aulas es que los piojos se instalen en las cabezas de los más pequeños. Es un problema que afecta a todo tipo de niños en edad escolar, por lo que es importante tomar medidas preventivas desde el primer día. El punto más importante es evitar compartir prendas de vestir que estén sobre o cerca del cabello, como pueden ser gorros, gorras, bufandas, diademas, horquillas, etc. Asimismo, es conveniente revisar con asiduidad la cabeza de los menores y comprar repelentes para evitar el contagio.

En el caso de que este contagio ya se haya producido, hay unos trucos caseros que pueden ser muy útiles: el vinagre de manzana hace que las liendres se despeguen más fácilmente de donde están agarradas y se puedan quitar más fácil con la liendrera. Otra opción es mezclar aceite de árbol de té con un aceite portador (coco o almendras) y aplicarlo directamente en el cuero cabelludo. Posteriormente, hay que cubrir con un gorro de ducha durante 30-60 minutos y, después, peinar y lavar. Se recomienda repetir cada dos días hasta eliminar los piojos. De este modo, antes de recurrir a productos químicos, es conveniente probar primero con remedios caseros, ya que son menos agresivos.