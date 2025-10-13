La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Fotolia

Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha

Esta es la solución perfecta y rápida, sobre todo cuando no dispones de este electrodoméstico ni tienes tiempo

Ana de Dios

Lunes, 13 de octubre 2025, 08:03

Comenta

Uno de los grandes inconvenientes de hacer la maleta es que, inevitablemente, la ropa llega al destino con arrugas. Aunque la dobles con cuidado o utilices organizadores, el resultado suele ser casi siempre el mismo: camisas, vestidos o pantalones con pliegues difíciles de eliminar. Y cuando estás en un hotel o apartamento turístico en plenas vacaciones, desafortunadamente no siempre tienes a mano una plancha para solucionar este problema.

Es cierto que en el mercado existen planchas de viaje, pequeños vaporizadores o dispositivos portátiles pensados para estas situaciones. Sin embargo, este tipo de aparatos ocupan espacio, añaden peso al equipaje y no siempre es práctico llevarlos contigo, sobre todo si viajas con equipaje de mano o buscas aligerar la maleta.

Aun así, aunque no dispongas de estos aparatos, no tienes por qué salir con tu ropa llena de arrugas. En redes sociales se ha popularizado un truco casero muy sencillo y económico para dejar las prendas listas sin necesidad de recurrir a estos electrodomésticos. El método requiere únicamente un pulverizador, agua, mascarilla para el cabello y un poco de agua oxigenada, ingredientes fáciles de conseguir en cualquier lugar.

Cómo funciona el truco

El procedimiento es tan simple que cualquiera puede aplicarlo. Solo necesitas un pulverizador pequeño (el típico que se usa para plantas o limpieza) y mezclar en él los siguientes ingredientes: agua, que será la base de la mezcla; unas gotas de mascarilla capilar, que ayudan a suavizar las fibras del tejido y a que recuperen su forma original; y unas gotas de agua oxigenada, que, además de actuar como desinfectante, potencia la limpieza y contribuye a que el tejido se vea más uniforme.

Una vez preparada la mezcla, solo hay que colgar la prenda arrugada en una percha, pulverizarla de manera uniforme a una distancia de unos 20 centímetros y extiéndela, dejando que se seque al aire. Para acelerar el proceso, se puede colocar la prenda cerca de una ventana, en un balcón o incluso frente al aire acondicionado.

@lasgafasdemirella Planchar la ropa SIN PLANCHA. Fácil y rápido. #trucos #Granada #viajar #plancha #vacaciones #lasgafasdemirella ♬ sonido original - lasgafasdemirella

El efecto es similar al de un spray quitarrugas comercial: las fibras se relajan gracias a la humedad y al acondicionador de la mascarilla capilar, mientras que la ligera acción del agua oxigenada aporta frescura y limpieza. En cuestión de minutos, las arrugas más visibles desaparecen y la ropa queda mucho más presentable.

Eso sí, se recomienda probar primero en una zona poco visible de la prenda, especialmente si es delicada o de un color muy oscuro, para comprobar que la mezcla no altera el tejido.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  2. 2 Fallece un hombre de 72 años en Murcia cuando circulaba en bicicleta
  3. 3

    Cinco puntos negros del tráfico en Murcia (y cinco soluciones que propone el Ayuntamiento)
  4. 4 Estos son los puntos para recoger agua potable en los municipios de la Región de Murcia afectados por el corte
  5. 5

    La entrada de arrastres al Mar Menor genera temor ante otro posible colapso
  6. 6 Continúan las lluvias y tormentas este lunes en la Región de Murcia
  7. 7 Declaran no potable el agua del grifo de varios municipios de la Región de Murcia tras la dana
  8. 8 Un fallecido y un herido grave tras un atropello en Lorca
  9. 9

    Las claves | El Murcia cortocircuita en Tarazona
  10. 10 Los detenidos por el tiroteo en una discoteca de Alcantarilla «entraron con una pistola y una catana porque un portero los echó»

Publicidad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha

Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha