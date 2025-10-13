Di adiós a la ropa arrugada durante tus viajes: el truco para que luzca perfecta sin tener que usar la plancha Esta es la solución perfecta y rápida, sobre todo cuando no dispones de este electrodoméstico ni tienes tiempo

Ana de Dios Lunes, 13 de octubre 2025, 08:03 Comenta Compartir

Uno de los grandes inconvenientes de hacer la maleta es que, inevitablemente, la ropa llega al destino con arrugas. Aunque la dobles con cuidado o utilices organizadores, el resultado suele ser casi siempre el mismo: camisas, vestidos o pantalones con pliegues difíciles de eliminar. Y cuando estás en un hotel o apartamento turístico en plenas vacaciones, desafortunadamente no siempre tienes a mano una plancha para solucionar este problema.

Es cierto que en el mercado existen planchas de viaje, pequeños vaporizadores o dispositivos portátiles pensados para estas situaciones. Sin embargo, este tipo de aparatos ocupan espacio, añaden peso al equipaje y no siempre es práctico llevarlos contigo, sobre todo si viajas con equipaje de mano o buscas aligerar la maleta.

Aun así, aunque no dispongas de estos aparatos, no tienes por qué salir con tu ropa llena de arrugas. En redes sociales se ha popularizado un truco casero muy sencillo y económico para dejar las prendas listas sin necesidad de recurrir a estos electrodomésticos. El método requiere únicamente un pulverizador, agua, mascarilla para el cabello y un poco de agua oxigenada, ingredientes fáciles de conseguir en cualquier lugar.

Cómo funciona el truco

El procedimiento es tan simple que cualquiera puede aplicarlo. Solo necesitas un pulverizador pequeño (el típico que se usa para plantas o limpieza) y mezclar en él los siguientes ingredientes: agua, que será la base de la mezcla; unas gotas de mascarilla capilar, que ayudan a suavizar las fibras del tejido y a que recuperen su forma original; y unas gotas de agua oxigenada, que, además de actuar como desinfectante, potencia la limpieza y contribuye a que el tejido se vea más uniforme.

Una vez preparada la mezcla, solo hay que colgar la prenda arrugada en una percha, pulverizarla de manera uniforme a una distancia de unos 20 centímetros y extiéndela, dejando que se seque al aire. Para acelerar el proceso, se puede colocar la prenda cerca de una ventana, en un balcón o incluso frente al aire acondicionado.

El efecto es similar al de un spray quitarrugas comercial: las fibras se relajan gracias a la humedad y al acondicionador de la mascarilla capilar, mientras que la ligera acción del agua oxigenada aporta frescura y limpieza. En cuestión de minutos, las arrugas más visibles desaparecen y la ropa queda mucho más presentable.

Eso sí, se recomienda probar primero en una zona poco visible de la prenda, especialmente si es delicada o de un color muy oscuro, para comprobar que la mezcla no altera el tejido.