El sencillo truco para corregir los fallos en la batería del móvil (y que deberías realizar al menos dos veces al año)

Ana de Dios Martes, 16 de septiembre 2025, 21:03

Los móviles se han convertido en una extensión más de nosotros. Ya no son solo una herramienta para comunicarnos con familiares y amigos, también nos sirven para trabajar, entretenernos o incluso para viajar. La tecnología ha avanzado tanto que aquellos aparatos que se vendían hace unos 20 años han quedado casi en el olvido. Ahora, algunos modelos, especialmente los más recientes, cuentan incluso con inteligencia artificial y con funcionalidades que entonces eran impensables.

Sin embargo, ese uso intensivo puede acortar considerablemente la vida útil de nuestros dispositivos, especialmente en lo que respecta a la batería. Esto se debe principalmente al desgaste natural, los ciclos de carga y descarga, la exposición a temperaturas extremas y el uso que hacemos del teléfono, factores que aceleran la degradación de la batería y reducen su capacidad y duración.

Muchos relacionan esto con la llamada obsolescencia programada, es decir, la creencia de que los productos están diseñados para dejar de funcionar tras un cierto tiempo o una vez superada la garantía, obligando así a los consumidores a comprar nuevos dispositivos. Sin embargo, existen ciertos trucos que podemos aplicar para alargar la vida útil de nuestro teléfono móvil y no tener que renovarlo con tanta frecuencia.

Uno de los más eficaces es calibrar la batería, un paso que deberíamos realizar al menos una o dos veces al año. Esto permite que el indicador de batería del smartphone muestre un valor real de la autonomía restante. Con las continuas cargas y descargas, es posible que los sistemas encargados de medir la batería se desajusten. Aunque es recomendable hacer esta calibración de forma regular, también conviene realizarla si notamos que el porcentaje de batería no es preciso, si el teléfono se apaga aunque indica que aún tiene carga, o si tarda mucho en alcanzar el 100%, por ejemplo.

Cómo calibrar móviles, tanto iPhone como Android

En iPhone

Según Apple, a partir de iOS 14.5 el propio sistema se encarga de recalibrar automáticamente la batería durante los ciclos de carga normales. Sin embargo, también es posible hacerlo de forma manual.

Primero, carga el dispositivo al 100% y déjalo conectado al menos 30 minutos más. Luego, utilízalo hasta que se apague completamente, sin hacer caso a las advertencias de batería baja. Una vez apagado, espera entre 6 y 12 horas antes de volver a cargarlo. Por último, vuelve a cargarlo hasta el 100% sin interrupciones y, si es posible, sin utilizar el teléfono durante ese tiempo.

Eso sí, ten en cuenta que se trata de un proceso que requiere varias horas, durante las cuales no siempre podrás usar el móvil, por lo que conviene planificarlo con antelación.

En Android

En estos dispositivos, el proceso es muy similar al de los iPhone. Primero, carga el teléfono al 100% y déjalo conectado al menos 30 minutos más. Después, utilízalo con normalidad hasta que se apague por completo, ignorando las advertencias de batería baja. Una vez apagado, espera entre 6 y 12 horas antes de volver a cargarlo. Finalmente, conéctalo al cargador hasta que alcance el 100% de nuevo y déjalo conectado media hora adicional. Durante este proceso es importante no usar el dispositivo ni interrumpir la carga.

