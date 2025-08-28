La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del jueves 28 de agosto de 2025

En el sorteo del Cuponazo de la ONCE de hoy jueves 28 de agosto de 2025, ha resultado premiado el número 17878, serie 13

LA VERDAD

Jueves, 28 de agosto 2025, 21:45

Hoy jueves 28 de agosto de 2025 se ha celebrado un nuevo sorteo del cuponazo de la ONCE en el que ha resultado premiado el número 17878 con 500.000 euros por billete, serie 13. El reintegro a la primera cifra es el 1mientras que el reintegro a la última cifra es el 8. Desde LA VERDAD puedes consultar todos los resultados de los sorteos y loterías que organiza tanto la ONCE como Loterías y Apuestas del Estado.

SORTEOS ANTERIORES DE LA ONCE

Premios del cupón diario de la ONCE

500.000 € a las cinco cifras y serie.

35.000 € a las cinco cifras.

250 € a las cuatro primeras cifras.

250 € a las cuatro últimas cifras.

25 € a las tres primeras cifras.

25 € a las tres últimas cifras.

6 € a las dos primeras cifras.

6 € a las dos últimas cifras.

2 € al reintegro a la decena de millar.

2 € al reintegro a la última cifra.

Pago de los premios

Si el premio no supera los 600 euros, la ONCE puede hacer el pago en efectivo en cualquiera de los puntos de venta. En cambio, el ingreso se hará a través de una transferencia bancaria si es una cantidad mayor. Los cupones caducan a los treinta días desde el día posterior al sorteo. Los premios superiores a 40.000 euros tendrán que tributar a Hacienda aplicándose un gravamen del 20%

Nota: LA VERDAD no se responsabiliza de los fallos u omisiones que pudieran ocurrir ya que el resultado oficial de la ONCE es el única que tiene validez.

