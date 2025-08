Un zoo danés desata la polémica al ofrecer incentivos fiscales a cambio de mascotas para darlas de comer a sus leones

Todo empezó como una simple llamada a la colaboración ciudadana por parte del zoológico de Aalborg, en Dinamarca. A través de sus redes sociales, el ... centro pidió a quienes quisieran ayudar que donasen animales vivos para alimentar a sus grandes depredadores. Podían aportarse conejos, ratones, hámsters... ¡hasta caballos! A cambio, los donantes obtendrían una deducción fiscal basada en el peso del animal entregado. La reacción ha sido una polémica a escala internacional que ha sorprendido a los gestores del parque, que ha tenido que cerrar las secciones de comentarios de sus webs. «Es una práctica habitual desde hace años», ha declarado su subdirectora.

El 31 de julio de 2025, el zoológico de Aalborg, uno de los más grandes de Dinamarca, publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram la solicitud que ha desatado la tormenta mediática e internáutica. Con una imagen de un lince mostrando sus colmillos, el parque pidió donaciones de animales vivos como conejos, gallinas, cobayas y caballos para alimentar a sus depredadores, entre los que se cuentan tigres de Sumatra, leones, linces europeos y perros salvajes africanos.

Según el zoológico, que es visitado por alrededor de 375.000 personas al año y mantiene a más de 1.200 ejemplares de hasta 138 especies, las mascotas donadas como comida serían sacrificadas de manera «humanitaria» y facilitarían una dieta natural que mejora el bienestar de los carnívoros. La subdirectora de la instalación, Pia Nielsen, explicó que el objetivo es replicar la cadena alimenticia natural, ofreciendo carne con piel y huesos, similar a lo que sus leones o tigres consumirían de vivir en libertad, en la naturaleza.

La publicación se viralizó con rapidez, probablemente mucha más que la deseada por el zoo, y generó una ola de indignación en redes sociales que ha acabado recogida en medios internacionales, desde la CNN, 'The Telegraph' y 'USA Today' a 'The Times of India', 'The Washinton Post' y 'The Sun Daily', en Malasia. «Un zoológico en Dinamarca quiere alimentar a sus depredadores con tus mascotas», tituló 'The New York Times'. Algunos medios recordaron también que en 2014, el zoológico de Copenhague sacrificó a una jirafa sana llamada Marius, la diseccionó en público y la entregó a los leones, que dieron buena cuenta de ella delante de un grupo de escolares.

Llamadas al boicot

Multitud de usuarios de Instagram y Facebook calificaron la iniciativa de «atroz» y «vergonzosa», con comentarios como «esto es inhumano» o «parece una película de terror escandinava de bajo presupuesto». Organizaciones como Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA) instaron a boicotear el zoológico, argumentando que fomenta tratar a los animales como «mercancías desechables».

Sin embargo, también hubo defensores, especialmente en Dinamarca, donde la práctica de entregar mascotas como comida para animales salvajes en cautividad es vista como común. Una usuaria comentó en Facebook que donar su conejo fue una experiencia «profesional y agradable», mientras que otra explicó que intentó donar un caballo con problemas de salud, pero fue rechazado por no cumplir los requisitos. Medios daneses como 'Politiken', TV 2 y 'Jyllands-Posten' ofrecieron una perspectiva más neutral. El primero citó a Anette Sofie Warncke Nutzhorn, jefa de zoología del parque, quien describió la reacción internacional como «virulenta» y «una tormenta en un vaso de agua».

Según explicó, el zoológico de Aalborg lleva años recibiendo donaciones de animales para alimentar a sus grandes carnívoros como parte de su misión educativa sobre los ecosistemas. Así, los animales pequeños se aceptan de lunes a viernes entre las 10.00 y las 13.00, con un límite de cuatro por entrega, y los caballos deben cumplir estrictos requisitos sanitarios, como no haber recibido tratamientos veterinarios en los últimos 30 días antes de ser donados.

Según TV 2 Nord, en lo que va de año el zoo de Aalborg ha recibido 137 conejos, 53 gallinas, 18 cobayas, 22 caballos... ¡y 12 bacalaos! Los datos indican que la práctica tiene aceptación local, especialmente en casos de animales que los dueños no pueden mantener por razones económicas o de salud. Los defensores de esta práctica destacan que alimentar a los carnívoros con presas enteras estimula comportamientos como desgarrar y masticar, esenciales para su salud física y mental. Sin embargo, los críticos sostienen que tratar a las mascotas como alimento deshumaniza la relación entre humanos y animales. Organizaciones de derechos animales como PETA han destacado el riesgo de normalizar la idea de que los animales son «desechables».

La polémica también ha reflejado una brecha cultural evidente. En Dinamarca, este tipo de donación está regulado y se percibe como una extensión lógica de la gestión zoológica, alineada con las normativas de bienestar animal. Sandrine Camus, de la Asociación Europea de Zoológicos y Acuarios, explicó a 'The New York Times' que el uso de animales donados es aceptado en algunos zoológicos europeos, siempre que cumpla con estándares éticos. En contraste, en países como el Reino Unido, Estados Unidos o España, donde las mascotas suelen considerarse parte de la familia, la iniciativa ha sido vista como cruel. En España, de hecho, la Asocación Ibérica de Zoos y Acuarios (AIZA) ha aclarado que este tipo de recurso para alimentar a los animales no se realiza y no está aceptado cultural ni legalmente.