Un 'youtuber' con más de dos millones de seguidores desvela lo que cobra por sus vídeos: «A mí dinero no me ha dado» Los encargados del podcast 'Esto no lo ve nadie' se sorprendieron al escuchar la respuesta de artista callejero Mario Ezno

M. A. A. Viernes, 18 de abril 2025, 14:38 Comenta Compartir

Ser 'youtuber' es, para muchos, sinónimo de reunir una gran fortuna a final de mes. Por ello, cada vez es más habitual encontrar una amplia propuesta en redes sociales de diferentes perfiles de profesionales que, a través de plataformas como Instagram, Tik Tok y YouTube, logran hacerse con un gran número de seguidores y visualizaciones del contenido que crean para generar ingresos.

Sin embargo, en ocasiones dichos ingresos no se corresponden con la idea popular que el resto de la población puede tener de ellos. Tanto es así que algunos aseguran que lo que reciben exclusivamente de portales como YouTube no les llega para llenar «ni un depósito de gasoil de la furgoneta al mes».

Este sábado, el programa de entrevistas y humor en redes sociales 'Esto no lo ve nadie' hizo pública la respuesta en directo de un 'youtuber', con más de dos millones de seguidores en la plataforma, a la pregunta sobre cuánto podía llegar a cobrar por sus vídeos.

Mario Ezno, quien también cuenta con 234 mil seguidores en Instagram, centra su contenido, de base humorística, en cómo «convivir» y viajar por el mundo en su furgoneta camperizada y con su marioneta Manolo. Así, el titiritero y artista callejero que desveló la cifra exacta que recibía al mes de YouTube por su contenido aseguró que, aunque la comunidad que ha conseguido reunir en redes sociales le haya cambiado la vida en otros aspectos, lo cierto es que no le ha dado tanto dinero como cabría esperar.

Durante la entrevista en el podcast, Ezno lanzó una pregunta: «¿Cuánto creéis que gano en YouTube con 2 millones de seguidores?», espetó, a lo que los dos presentadores del programa respondieron cifras que rondaban los «varios miles de euros al mes»: «Por lo menos 5 o 6 mil euros todos los meses», acordaron. Ante su respuesta, el 'youtuber', entre risas, sacó el móvil para revelar en directo lo que, en su caso, se correspondía con la realidad.

«Con 2 millones 121 mil 804 seguidores estoy ganando 92,28 euros al mes», reveló entonces el artista. La sorpresa de ambos responsables del programa no pasó desapercibida ante la evidencia de los datos que expuso Enzo, confirmando que no esperaban que alguien con una comunidad de seguidores de tal envergadura no cobrase por ello «ni 100 euros al mes».

Una revelación que también llenó de incredulidad los comentarios del 'post' de Instagram con el corte de la entrevista que el programa publicó en redes, donde los usuarios debatían sobre la posibilidad de que las cotizaciones no se debieran a los seguidores, sino a las visitas, siendo ambos factores que no siempre han de ir de la mano.

«A nivel económico, que creo que es la cosa más importante para todo el mundo cuando se piensa en los seguidores, a mí dinero no me ha dado», concluyó el 'youtuber'. Pero, lo cierto es que el titiritero no pudo negar todo lo que su presencia en redes sociales sí le había aportado. Durante la misma entrevista confesó que ahora, gracias a su contenido, ha logrado que se valore su trabajo en España, donde, afirmó, debería tenerse más presente el potencial cultural de los artistas: «Con el títere en la calle era un mendigo; he tenido que salir fuera y tener seguidores para que se valore el trabajo que hago», admitió finalmente el artista callejero.