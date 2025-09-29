La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Rescate de conductores y carreteras cortadas por las fuertes lluvias en la Región
R.C.
Víctima de violencia machista, afectada por las pulseras telemáticas

«Nuestra vida peligra, el agresor se podría haber acercado y no pasó nada porque Dios no quiso»

Una víctima protegida con la pulsera telemática enumera los fallos del sistema: trazado inexacto del agresor, falta de alertas urgente y un dispositivo que se rompe

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 29 de septiembre 2025, 18:29

Después de varios destrozos que su exmarido hizo en su casa de campo, ella decidió pintarla de azul para que la policía pudiera llegar con ... rapidez a esa zona mal señalizada. Un puente que iba a pasar allí los días encontró un cachorro de podenco ahorcado, colgado en su propiedad. «A mí me encantan los animales, ¿sabes?, y sufrí un impacto brutal», recuerda M. Q., una de las víctimas que padeció también el funcionamiento defectuoso del dispositivo de protección de las pulseras telemáticas y del nuevo centro Cometa. «No era mi perro. Era uno suyo de su red de cazadores. Lo ahorcó con una cuerda naranja. Fue terrible». Unas horas después volvió el hombre para causar más daño, pero la policía le detuvo. Con ese episodio sumado a otros tantos que incluían el destrozo de su coche o de la cerradura de su domicilio en la ciudad, el juzgado decidió reforzar con una pulsera telemática la orden de alejamiento de 500 metros que ya tenía. Era 2015. «Para que te den la pulsera tiene que ser una cosa muy extrema», dice.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 «Son como zombis»: ruidos, peleas y trapicheos de droga a plena luz del día en el corazón de Murcia
  2. 2 Un terremoto se deja sentir en el interior de la Región de Murcia
  3. 3 Los coletazos del huracán Gabrielle dejan en alerta naranja hoy a la Región de Murcia
  4. 4 Muere José Muelas Cerezuela, exdecano del Colegio de Abogados de Cartagena
  5. 5 La ola de alumnos con necesidades especiales desafía al sistema educativo: crecen los diagnósticos un 55% en seis años
  6. 6

    El examen de auxiliar administrativo en Cartagena lleva a los opositores a unirse para presentar alegaciones
  7. 7

    Se alquila bar municipal por menos de 200 euros al mes
  8. 8 Una empresa de EE UU proyecta un gran almacén de CO2 bajo el suelo de la Región de Murcia
  9. 9

    Un padre y un hijo detenidos por la muerte de la joven hallada en el piso de Badajoz incendiado
  10. 10

    Una cantera murciana de (buenos) escritores

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad «Nuestra vida peligra, el agresor se podría haber acercado y no pasó nada porque Dios no quiso»

«Nuestra vida peligra, el agresor se podría haber acercado y no pasó nada porque Dios no quiso»