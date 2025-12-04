La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo de un jabalí R. I.

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

El Govern afirma que la gran mayoría de los 50 jabalíes hallados muertos han dado negativo de peste porcina

Cristian Reino

Cristian Reino

Jueves, 4 de diciembre 2025, 12:05

Comenta

La Comisión Europea ha delimitado a 91 municipios de la provincia de Barcelona el área afectada por el brote de peste porcina africana. En un ... principio, el Govern marcó el límite en una setentena de localidades, en concreto en 72. Una delegación del Ejecutivo comunitario viajó el miércoles a Barcelona para fijar los límites que deben regir las exportaciones catalanas de porcino a los países de la UE. La decisión de la CE, publicada este jueves en el diario oficial de la UE, incluye el listado de los municipios que deberán aplicar «medidas de emergencia provisionales» hasta el 28 de febrero para tratar de contener el brote. «Dada la urgencia de la situación epidemiológica en la Unión por lo que respecta a la propagación de la peste porcina africana, es importante que las medidas urgentes de control se apliquen lo antes posible», afirma el dictamen.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  2. 2 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  5. 5 El anestesista que sedó a la niña fallecida en Alzira, detenido por homicidio imprudente y por sustraer fármacos en un hospital
  6. 6 Descubierto un zoo clandestino en malas condiciones sanitarias en Lorca: un emú, un burro y pavos reales
  7. 7 Herido grave en Cartagena tras chocar dos coches en el polígono Cabezo Beaza
  8. 8

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  9. 9 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina

La UE amplía a 91 municipios de Barcelona la zona afectada por la peste porcina