Tres personas detenidas en Sevilla por explotar sexualmente a mujeres mediante el método «loverboy»

Venían a España seducidas con falsas promesas de empleo y posteriormente eran obligadas a ejercer la prostitución

Martes, 4 de noviembre 2025, 12:26

La Policía Nacional ha detenido este martes a tres personas en Dos Hermanas (Sevilla) por presunta participación en la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La organización sometía a las mujeres a «un control férreo y condiciones inhumanas». La víctimas eran captadas por el método «loverboy», consistente en fingir una relación sentimental para ganarse su confianza.

Según una nota de prensa remitida por el Cuerpo, los arrestos se enmarcan dentro de la 'Operación Cano', conjunta entre los agentes pertenecientes a Extranjería y Fronteras de Dos Hermanas (Sevilla) y de Córdoba.

La organización criminal captaba a las víctimas, entre mujeres en situación de vulnerabilidad, a las que los proxenetas seducían con falsas promesas de empleo en España, eran trasladadas y posteriormente obligadas a ejercer la prostitución. Según avanzaban las diligencias, los agentes pudieron constatar que los presuntos autores habrían obtenido unos 100.000 euros en solo siete meses gracias a la explotación sexual de varias mujeres.

La investigación, desarrollada con la colaboración de una ONG especializada en la lucha contra la trata de seres humanos, permitió localizar a una víctima e identificar al grupo criminal responsable, quienes controlaban a las mujeres mediante cámaras y teléfonos, obligándolas a enviar su ubicación y a trabajar sin descanso, incluso enfermas. Sin horario y continuamente disponibles, eran rociadas con jarros de agua fría en el rostro para mantenerlas despiertas y activas en el trabajo.

Asimismo, las víctimas entregaban todo el dinero obtenido y acumulaban deudas falsas de unos 4.000 euros, supuestamente derivadas de los gastos de viaje o manutención. Una de ellas fue engañada con una oferta para cuidar a personas mayores, pero al llegar a España fue obligada a ejercer la prostitución las 24 horas del día, anunciada en páginas de contactos controladas por los proxenetas. Los tres detenidos han pasado a disposición judicial.

