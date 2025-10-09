La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, en un acto en Madrid. EP

Tres de cada diez menores sufren ataques sexuales y uno de cada cuatro, violencia de pareja

Las principales víctimas son las chicas, los adolescentes LGTBI, los niños con discapacidad y los menores migrantes, según el primer macroestudio español sobre violencia en la infancia

Alfonso Torices

Alfonso Torices

Madrid

Jueves, 9 de octubre 2025, 11:40

El primer gran estudio oficial realizado en España para destapar la dimensión real de todas las clases de violencia contra la infancia y la adolescencia ... confirma lo que ya se intuía. Se trata de una lacra de enormes proporciones, que en la mayoría de las ocasiones permanece oculta por la insuficiencia de medidas de detección precoz y de persecución y por unas muy extendidas infradenuncia y ley del silencio a las que contribuyen tanto la edad de las víctimas como la pasividad de los propios entornos familiares y personales, que en gran parte de las ocasiones incluyen al agresor o agresores.

