Dos adolescentes en la puerta de un instituto. Esther Vázquez

Tres de cada cuatro chicos temen ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género

Un estudio revela que un 84% de las jóvenes de entre 12 y 16 años tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 11 de septiembre 2025, 11:39

Casi tres de cada cuatro varones de entre 12 y 21 años tienen miedo de ser «acusados injustamente» de acoso o violencia de género, según ... revela el estudio 'Así somos: el estado de la adolescencia en España', que ha presentado este jueves la ONG Plan Internacional, y que también destaca que una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años recurre a la Inteligencia Artificial (IA) como confidente «para contarle cosas», y que una gran mayoría de chicas de entre 12 y 16 años (el 84%) tiene miedo a que se use su imagen para crear contenido sexual falso mediante IA.

