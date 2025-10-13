La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La investigadora Andreea Ciudin, miembro de la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad, en el Vall d'Hebron Institut de Recerca. R. C.

Andrea Cuidin, investigadora especialista en obesidad

«Con tandas cortas de Ozempic, la recuperación de peso es mayor que la pérdida inicial»

Coautora de una guía europea a favor de los fármacos para adelgazar, desmitifica sus efectos y asegura que los médicos soportan la presión de industria y pacientes

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:06

Comenta

La semana pasada, la Asociación Europea para el Estudio de la Obesidad (EASO, por sus siglas en inglés) publicó en 'Nature' una guía para especialistas ... que recomendaba el uso de semaglutida (Ozempic) y tirzepatida (Mounjaro) para perder peso, por encima de otros fármacos. Entre los autores del estudio se encuentra una investigadora que trabaja en España, Andreea Ciudin, del grupo de Diabetes y Metabolismo del Vall d'Hebron Institut de Recerca (VHIR). «No indicamos empezar con fármacos ni saltarse las medidas de hábitos, de ejercicio y cambios nutricionales», advierte Ciudin. «No hay una obesidad, sino muchos tipos, y la mayoría tiene una base biológica de desajuste de las hormonas que regulan el hambre y el metabolismo, y las más estudiadas son GLP-1 y GIP (segregan insulina y regulan el azúcar en el organismo y son el principio de Ozempic y de Mounjaro).

