La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Rambla de Barcelona. E. C.

Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual

El castellano es el idioma más utilizado entre los catalanes

Cristian Reino

Cristian Reino

Barcelona

Jueves, 27 de noviembre 2025, 15:00

Comenta

El catalán pierde posiciones en Cataluña. Si hace 20 años, el 46% de la población tenía la lengua de Pompeu Fabra como su idioma habitual, en 2023 ese porcentaje bajó al 32%, en torno a uno de cada tres ciudadanos. En valores absolutos, en 2003, el número de catalanohablantes se situaba en 2,5 millones de personas mayores de quince años, mientras que en 2023 la cifra bajó a 2,2 millones, según los datos facilitados este jueves por el Idescat, el instituto de estadística de la Generalitat.

El castellano, por su parte, es la lengua mayoritaria y más empleada en Cataluña. Es el idioma habitual del 46% de los catalanes. Hace 20 años, el porcentaje era del 47%. Lo que ha cambiado en estas dos décadas en Cataluña es la llegada de personas de otros países. En 2023, la población mayor de 15 años sumaba 6,7 millones de personas: en 2003 era de 5,6 millones. El uso del catalán varía mucho según la zona. Así, por ejemplo, en la Cataluña central o en las comarcas tarraconenses del Ebro, el catalán es el idioma habitual para más del 60% de la población, En cambio, en el área metropolitana de Barcelona el porcentaje cae al 24%. El conocimiento del catalán alcanza al 93% de la población.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cuánto cobran los alcaldes de la Región de Murcia: busca por municipio
  2. 2 Los restaurantes de la Región de Murcia que salen en la Guía Michelin 2026: precios y menús
  3. 3 Testigos del incendio del hospital Santa Lucía de Cartagena: «Sacaron a mi hija y la ventana de su habitación explotó»
  4. 4

    El Gobierno logra el apoyo de los sindicatos y los funcionarios tendrán una subida del 11%
  5. 5 Extinguen el fuego del hospital Santa Lucía de Cartagena
  6. 6

    Europa asesta un duro golpe al tomate murciano tras dar vía libre a Marruecos para exportar desde el Sáhara
  7. 7 Así han evacuado a los pacientes durante el incendio en el Santa Lucía de Cartagena
  8. 8

    El local de Murcia perfecto para el momento vermú
  9. 9 La oferta ya está aprobada: 1.607 plazas de maestro para las oposiciones del próximo junio en la Región de Murcia
  10. 10

    Adif ya tiene activado el montaje de vías en toda la línea Murcia - Almería

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual

Solo uno de cada tres habitantes de Cataluña tiene el catalán como lengua habitual