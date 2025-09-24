Sigue a LA VERDAD en Google Discover para no perderte la actualidad regional Google ha cambiado la manera de leer noticias. Te explicamos cómo seguir disfrutando de las nuestras

Miércoles, 24 de septiembre 2025

Google está cambiando la manera de ofrecer noticias a los usuarios y, a partir de ahora, desde su hilo de noticias (la pestaña del buscador en la que te aparecen noticias según tus gustos), podrás seguir a LA VERDAD. Es el método que Google está empleando con el fin de ofrecer un contenido más personalizado y específico a los usuarios.

Para no perderte nada de la actualidad de la Región de Murcia contada por su periódico líder, pincha en el siguiente botón y sigue a LA VERDAD. De esta manera, Google te mostrará más noticias de este diario de forma completamente gratis.

Esta es una buena forma de leer más fácilmente la información rigurosa y cercana que caracteriza a este diario, que cuenta con 122 años de historia. Encontrar los contenidos y noticias que te interesan es ahora más fácil que nunca. LA VERDAD ofrece diferentes formatos que se adaptan a las necesidades de todos los usuarios: podcast, vídeos diarios, análisis en profundidad, entrevistas, reportajes y un sinfín más de opciones.

La herramienta Google Discover es de las más utilizadas por muchísimas personas para estar al tanto de la actualidad a todos los niveles. Por ese motivo, te ofrecemos una forma gratuita y sencilla de estar todavía más cerca de este diario.