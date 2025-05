Las redes sociales se vuelcan con Dan y su santuario de burros en Blanca: «Me estáis ayudando a ayudarlos»

Ana de Dios Viernes, 23 de mayo 2025, 19:41 Comenta Compartir

Son muchas las personas que dedican parte de su vida a ayudar a aquellos animales que no han tenido suerte con sus dueños o en la vida. Esa es la tarea a la que se dedica Dan, un ciudadano británico, concretamente de Yorkshire, afincado en Blanca. En este municipio de la Región de Murcia, este hombre ha levantado un santuario en el que rescata y cuida a burros que han sido maltratados para darles una segunda oportunidad. Según explicaba, también hay perros, loros y otros animales bajo su cuidado.

Todo este proceso lo comparte a través de su perfil de TikTok (@donkey.rescue.murcia.) Hace una semana, Dan publicaba un vídeo en esta red social con el objetivo de mantener el santuario y poder continuar con su labor. Según explicaba, este proyecto «se financia con fondos privados y autofinanciados»; sin embargo, no pedía dinero directamente, sino que hacía un llamamiento a sus seguidores y al resto de usuarios para que se «involucraran con su contenido» y así poder obtener más ingresos a través de TikTok.

En ese vídeo, que en pocas horas se hizo viral, reconocía que no es un proceso fácil, pero aseguraba que todo es por el bien de los animales: «Necesito de verdad hacer esto para apoyar a tantos animales», decía, ya que algunos de ellos requieren medicación y cuidados constantes.

Las redes sociales se vuelcan con Dan y sus animales

Y dicho y hecho. Una semana después de ese llamamiento, ya se han visto los primeros efectos: su perfil acumula más de 23.000 seguidores y el vídeo supera las 100.000 visualizaciones. Unas cifras que ya le permiten empezar a monetizar su contenido.

Por ello, Dan, al igual que hizo en su momento al pedir ayuda, ha vuelto a utilizar esta plataforma para agradecer a todos los que han aportado su granito de arena a esta causa. En otro vídeo se mostraba abrumado, pero sobre todo muy agradecido por todo el apoyo recibido: «¿Qué puedo decir? Estoy sin palabras. Hace 24 horas mi vídeo llegó a las pantallas y no puedo creer tanta amabilidad, generosidad, el apoyo y el amor que me ha llegado. Me estáis ayudando a ayudarlos», decía visiblemente emocionado e incrédulo ante lo que ha conseguido.

En los comentarios, muchos usuarios mostraban su predisposición a echarle una mano: siguiéndolo, comentando o simplemente viendo sus vídeos hasta el final. «Este es el TikTok del que todos queremos ser parte… gente genuina haciendo cosas desinteresadas…», escribía un seguidor.