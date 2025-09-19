La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Un buceador explora el pecio del Britannic, barco hospital británico hundido cerca de la isla griega de Ceos en 1916. AFP

Recuperan objetos del Britannic, el hermano del Titanic hundido en Grecia

Transformado en buque hospital en la Primera Guerra Mundial, se fue pique en 1916 y fue encontrado por Jacques Cousteau en 1975

Julio Arrieta

Viernes, 19 de septiembre 2025, 01:03

Más de un siglo después de su hundimiento en 1916, el HMHS Britannic, conocido como el hermano menor –en edad, no en tamaño– del célebre ... Titanic, ha vuelto a ser noticia. Un equipo de buceadores liderado por el historiador británico Simon Mills y bajo la supervisión del Ministerio de Cultura de Grecia, ha logrado recuperar por primera vez un conjunto de objetos del pecio, situado a 120 metros de profundidad en el mar Egeo, cerca de la isla de Ceos. Entre los artefactos rescatados se encuentran una campana, un farol de señalización, azulejos de cerámica de un baño turco y unos prismáticos, según informaron las autoridades griegas este lunes. Estos hallazgos, que serán exhibidos en un nuevo museo de antigüedades submarinas en el puerto del Pireo, marcan un hito en la exploración de este transatlántico que acabó su breve historia convertido en buque hospital, hundido por una mina en la Primera Guerra Mundial.

