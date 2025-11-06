La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Los emperadores Carlos y Zita de Austria

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Entre ellas se encuentra el Diamante Florentino, el cuarto mayor del mundo, con un peso de 137 kilates

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Jueves, 6 de noviembre 2025, 16:51

Comenta

Nunca estuvieron desaparecidas, aunque durante décadas se las consideró perdidas y nadie parecía saber de su paradero. Las joyas familiares de la casa imperial austro- ... húngara de los Habsburgo, entre ellas el preciado Diamante Florentino de 137,27 kilates, acaban de reaparecer después de más de un siglo ocultas para la opinión pública.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía blinda la puerta de Urgencias del Parchís, en Cartagena, tras la muerte de un hombre de 68 años
  2. 2 Aemet avisa de lluvias y tormentas: cómo afectarán a la Región de Murcia
  3. 3 Abre un nuevo supermercado 24 horas en Murcia: cafetería, estanco, papelería y otros servicios
  4. 4 Detenido por acuchillar a su madre en el cuello en un apartamento turístico de Murcia
  5. 5

    Un rincón de Cádiz junto a la Plaza de las Flores de Murcia
  6. 6

    Nueva detención por el asesinato de dos ecuatorianos en Mazarrón
  7. 7

    El restaurante de Puerto de Mazarrón que apuesta por el producto fresco y el saber hacer en la cocina
  8. 8

    El Gobierno ofrece subir el salario de los funcionarios hasta 2028 al menos con el IPC
  9. 9

    «Decenas» de facturas sin pagar en el Cartagena
  10. 10 Un camión sufre un aparatoso accidente en la autovía A-30 en Cieza por el reventón de un neumático

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas

Reaparecen las joyas de la familia imperial de los Habsburgo más de un siglo después de darse por perdidas