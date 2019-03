La razón por la que los perros se suicidan en este puente escocés Puente de Overtoun (Escocia) / YouTube Un pastor de la zona afirma haber resuelto el misterio que rodea al puente desde 1950 LA VERDAD Viernes, 29 marzo 2019, 13:16

Cientos de perros se han tirado ya desde el Puente de Overtoun y han muerto ahogados en el cauce que discurre bajo esta infraestructura. Este extraño suceso lleva produciéndose durante décadas. Todo tipo de teorías han intentado resolver la incógnita que sobrecoge a los vecinos de esta localidad, situada al norte de Escocia.

Hasta ahora, la hipótesis que parece ser más fiable es la de un pastor de la zona. Este lugareño se mudó a Overtoun hace casi veinte años y allí reside junto a su mujer. Desde entonces ha visto a multitud de canes precipitarse desde el puente de forma repentina. «Los perros captan el aroma de visón, marta de los pinos, o algún otro mamífero y luego saltan», explicó Bob Hill a The New York Times.

David Sands ya aportó una hipótesis similar. Este psicólogo apuntó que los canes no son capaces de poner fin a su vida por voluntad propia y que la «teoría del olor» sería la explicación más lógica para este caso. Sin embargo, no han tardado en aparecer detractores de Hill. Un profesor de religión y filosofía, Paul Owens, lleva once años investigando el curioso caso de los perros suicidas y asegura que «un fantasma está detrás de todo esto». Según Owens se trataría de la «Dama Blanca de Overtun», el espíritu de una mujer local que murió en 1908 y que jamás superó la muerte de su marido.