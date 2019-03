Así puedes recuperar el olor a nuevo de tu coche El olor desagradable dentro del habitáculo puede ocasionar mareos o vómitos LA VERDAD Viernes, 8 marzo 2019, 10:40

Respirar el aroma que desprende un coche nuevo es un placer que sólo dura unos meses después de la compra. Es inconfundible, tanto como difícil de mantener. Fumar, comer, beber o echarse desodorante y colonia dentro del coche son algunas conductas que erradican ese olor al actuar sobre la tapicería o los filtros, dos elementos muy sensibles a los aromas.

Sin embargo, no basta con evitar estas prácticas. Es fundamental que la limpieza del vehículo sea profunda sin olvidar el salpicadero, el maletero, los paneles de las puertas, las alfombrillas, la guantera o los conductos del aire acondicionado. Para esta tarea hay algunas sustancias tan eficaces que pueden devolver el olor a nuevo a nuestro coche.

Y por supuesto deja a un lado los ambientadores que, aunque desprendan fragancias agradables, sólo son efectivos durante unos minutos. No fulminan los malos olores, sólo los disimulan.

Trucos para eliminar lo olores desagradables de tu coche

Bicarbonato: es ideal para neutralizar el olor, ya que el bicarbonato no tiene una fragancia particular y no enmascara los malos olores, sino que acaba con ellos. El mejor método para su utilización es mezclarlo con agua tibia en un pulverizador y rociar con él las alfombrillas, el techo y todas las cubiertas plásticas. No olvides utilizar el bicarbonato después de haber limpiado estas superficies con jabón y agua.

Suavizante: este producto que se utiliza para lavar la ropa puede resultar muy útil en la limpieza del vehículo si se mezcla con agua caliente. Basta con una pequeña dosis de suavizante si no queremos dañar el habitáculo. Con esta mezcla podrás frotar toda la tapicería, apoya cabezas y ranuras intermedias incluidas. Si no obtenemos los resultados deseados, podemos optar por mezclar agua caliente y granos de mostaza en un pulverizador y aplicar esta fórmula cuando la tapicería esté seca.

Café: si fumas dentro del coche te habrás percatado de que el olor perdura aunque en ese momento no tengas un cigarro encendido. Para disipar este aroma tan desagrable podemos llenar el cenicero de granos de café.