La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Mark Zuckerberg, fundador y CEO de Meta. EFE

El PSOE pide que Zuckerberg rinda cuentas en el Congreso por su «espionaje silencioso»

Por orden de Pedro Sánchez quiere que el dueño de Meta explique si rastrea sin consentimiento a los usuarios de Facebook e Instagram en España

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 4 de diciembre 2025, 18:37

Comenta

¿Las millones de personas que en España tienen instaladas en sus móviles las aplicaciones Instagram y Facebook fueron rastreadas sin consentimiento? Esa es la ... pregunta de fondo que el PSOE quiere que el director ejecutivo del conglomerado tecnológico Meta, Mark Zuckerberg, responda ante el Congreso. Para dilucidar si ocurrió esa violación masiva de la intimidad de los usuarios, el grupo socialista dio el primer paso este jueves al registrar en el Congreso su solicitud para que el multimillonario dé explicaciones, junto al jefe de Operaciones (COO), Javier Oliván, y el director de Asuntos Públicos para España y Portugal, José Luis Zimmermann.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El bar del centro de Murcia que se llena todos los días
  2. 2

    Investigan a un médico del Reina Sofía de Murcia por la presunta apropiación de un fármaco para su clínica
  3. 3 La Guardia Civil detiene a un primer sospechoso por el doble crimen de Lorca
  4. 4 La primera nevada de la temporada tiñe de blanco el Noroeste de la Región de Murcia
  5. 5 El mercado medieval de la Región de Murcia que puedes visitar este puente de diciembre
  6. 6 Bonoloto: Comprobar resultados del sorteo de hoy miércoles 3 de diciembre de 2025
  7. 7

    Las obras de un nuevo hotel en la avenida Juan Carlos I de Murcia apuntalan la expansión del sector hacia el norte
  8. 8 El tranvibús de Murcia se estrenará el 9 de diciembre con viajes gratuitos
  9. 9

    Un Real Murcia orgulloso tumba al Cádiz y sigue soñando en la Copa
  10. 10 Un chef con tres estrellas Michelin revela cuál es la mejor tabla para cortar los alimentos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El PSOE pide que Zuckerberg rinda cuentas en el Congreso por su «espionaje silencioso»

El PSOE pide que Zuckerberg rinda cuentas en el Congreso por su «espionaje silencioso»