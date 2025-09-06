A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria
El ataque se produjo a las cuatro de la tarde y unos testigos que vieron a la víctima llorar con el agresor tumbado sobre ella alertaron a la Ertzaintza
Saioa Echeazarra
Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:52
Un hombre ha sido detenido por violar presuntamente a su expareja a plena luz del día este viernes, 5 de septiembre, en Vitoria. Los hechos ... tuvieron lugar en el parque de Arriaga, situado en el barrio de Lakua-Arriaga, en la zona norte de la ciudad, según confirman portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El agresor ha ingresado en prisión.
El ataque se registró alrededor de las cuatro y media de la tarde. A esa hora, varias personas que paseaban por la zona escucharon a una mujer «llorando» y observaron a un hombre «tumbado sobre ella», por lo que alertaron a la Ertzaintza.
Nada más llegar los agentes, la víctima corrió rápidamente hacia ellos. Los efectivos de la Policía vasca localizaron en las inmediaciones a su expareja y presunto agresor desnudo de cintura para abajo. La mujer relató que «había quedado con su ex para devolverle sus efectos personales y, una vez en el parque, la mantuvo retenida e inmovilizada, obligándole a mantener relaciones sexuales», según la información trasladada por el departamento de Seguridad.
La Ertzaintza procedió a la detención de este hombre de 41 años por un delito contra la libertad sexual. Tras la realización de las diligencias pertinentes en dependencias policiales, en la mañana de este sábado ha sido puesto a disposición del Juzgado de Guardia de Vitoria, habiéndose decretado su ingreso en prisión.
El parque vitoriano de Arriaga, uno de los más grandes de la ciudad, ha registrado varios asaltos en los últimos meses, tal y como advierten desde el vecindario. Por ejemplo, la Policía vasca arrestó a dos hombres por acuchillar a un joven para robarle en este mismo parque el pasado mes de abril.
Desde la asociación de vecinos del barrio Ipar-Arriaga reiteran que llevan años reclamando una mayor iluminación en la zona y que los residentes tienen «miedo» de cruzar por este parque, por lo que optan por bordearlo. Añaden que la huelga de jardineros ha provocado que haya una mayor falta de visibilidad por el crecimiento desmedido de la vegetación.
