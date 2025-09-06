La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Operativo nocturno de la Ertzaintza en Vitoria ajeno a la información. Saioa Echeazarra

A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

El ataque se produjo a las cuatro de la tarde y unos testigos que vieron a la víctima llorar con el agresor tumbado sobre ella alertaron a la Ertzaintza

Saioa Echeazarra

Sábado, 6 de septiembre 2025, 14:52

Un hombre ha sido detenido por violar presuntamente a su expareja a plena luz del día este viernes, 5 de septiembre, en Vitoria. Los hechos ... tuvieron lugar en el parque de Arriaga, situado en el barrio de Lakua-Arriaga, en la zona norte de la ciudad, según confirman portavoces del Departamento de Seguridad del Gobierno vasco. El agresor ha ingresado en prisión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  2. 2 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  3. 3 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»
  6. 6 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  7. 7 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  8. 8 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 5 de septiembre de 2025
  9. 9

    China golpea al cerdo español con aranceles del 20% para ElPozo, Campofrío y otras empresas cárnicas europeas
  10. 10

    La Región de Murcia bate el récord con 15.770 alumnos a la espera para el examen de conducir

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria

A prisión un hombre por violar a su expareja a plena luz del día en un parque de Vitoria