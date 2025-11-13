La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Luis Ángel Gómez

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

Los estudios explican el avance del virus hasta llegar a Europa y los casos excepcionales de infección en humanos

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Comenta

La «influenza aviar» o H5N1 ha sido detectado en España en aves silvestres y «algún caso» en domésticas, indica el Ministerio de Sanidad, que ... advierte que se realiza una «vigilancia permanente» por la «gran capacidad que tienen de mutar». Este virus de la influenza A puede tener alta patogenicidad, y representa un importante riesgo pandémico, según diversos artículos científicos publicados recientemente. Comenzó hace dos décadas en un corral del sudeste asiático.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Investigan dos denuncias por supuestos intentos de secuestros de niños en un colegio de Murcia
  2. 2 Una borrasca traerá calima y lluvias de barro a la Región de Murcia
  3. 3

    Un tapón menos para el tráfico del sur de Murcia
  4. 4 Así será la Magna Procesión de Murcia: horarios, recorrido, sedes y toda la información necesaria
  5. 5

    Planean convertir una discoteca de Murcia en plazas de aparcamiento
  6. 6 La excelencia culinaria brilla en los Premios de la Gastronomía
  7. 7 Prisión para el acusado de agredir sexualmente a una camarera en Murcia
  8. 8

    Abren juicio al exdueño de una academia de baile de Murcia por supuestas grabaciones ocultas a alumnas
  9. 9 Encuentran a un hombre muerto en una calle de Puerto Lumbreras
  10. 10 El truco para agrandar tus pantalones en casa en segundos: «Conseguirás un centímetro extra»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad ¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?

¿Es posible que ocurra una nueva pandemia con la gripe aviar?