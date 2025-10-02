La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Una mujer contempla el resultado de un test de embarazo. AdobeStock

La polémica del 'síndrome posaborto', los matices de un diagnóstico que no existe

La propuesta de Vox para informar a las mujeres del «trauma posaborto» recupera para el debate una vieja controversia

Yolanda Veiga

Yolanda Veiga

Jueves, 2 de octubre 2025, 18:45

Comenta

Al debate político en blanco o negro le 'pinta' los grises la comunidad científica. «El término posaborto no existe, la clínica sí», señala como punto ... de partida Marina Díaz Marsá, presidenta de la Sociedad Española de Psiquiatría y Salud Mental (SEPSM). La bronca en el Ayuntamiento de Madrid tras la aprobación el miércoles de una propuesta de Vox –con apoyo del PP y el rechazo del PSOE y de Más Madrid– para informar a las mujeres que vayan a abortar del «trauma posaborto» ha recuperado para el debate público un tema controvertido y ha generado una tormenta política –el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, reconoció ayer que este síndrome «no es una categoría científica reconocida»– .

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El examen teórico de conducir cambia desde este 1 de octubre: todo lo que debes saber
  2. 2 Muere una mujer al colisionar dos coches y caer uno desde el viaducto de la autovía A-7 en Murcia
  3. 3 Fallece Francisco Briones, director de RTVE en la Región de Murcia
  4. 4 Muere un peatón atropellado en Mula
  5. 5

    Una joven sufre graves quemaduras en las fiestas de Puebla de Soto, en Murcia
  6. 6

    La CHS avisa de que el nuevo parque comercial de Los Olivos de Cieza incumple la legalidad al carecer de medidas contra inundaciones
  7. 7 El PP ganaría las elecciones en la Región de Murcia y Vox supera al PSOE como segunda fuerza
  8. 8 Dos agricultores investigados por transformar ilegalmente más de 50 hectáreas de cultivo de secano en regadío en Mazarrón
  9. 9 Muere la primatóloga Jane Goodall a los 91 años
  10. 10

    Israel desactiva la flotilla de Gaza y anuncia que enviará a sus 443 activistas a Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La polémica del 'síndrome posaborto', los matices de un diagnóstico que no existe

La polémica del &#039;síndrome posaborto&#039;, los matices de un diagnóstico que no existe