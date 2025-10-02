La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

R. C.

El Poder Judicial refuerza algunos juzgados de violencia machista, a pocas horas de asumir delitos sexuales

En siete comunidades autónomas, 23 juzgados tendrán un juez extra para cumplir sus nuevas competencias, según lo acordado por el CGPJ

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Jueves, 2 de octubre 2025, 13:53

Cuando falta un día para que los juzgados especializados en violencia de género asuman sus nuevas competencias en delitos sexuales, el Consejo General del Poder ... Judicial aprobó darle un «refuerzo» a 23 juzgados, a petición de los Tribunales Superiores de Justicia de siete Comunidades Autónomas: Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Baleares, Canarias, Cataluña, y Galicia. El refuerzo consiste en la delegación de un juez extra a estos juzgados.

