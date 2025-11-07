La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. AFP

Pedro Sánchez: «El cambio climático mata»

Dentro del marco de la COP30, el presidente de Gobierno aseguró que el Gobierno gravará «los vuelos de clase premium y los jet privados» y anunció 45 millones de euros para fondos de adaptación

Doménico Chiappe

Doménico Chiappe

Madrid

Viernes, 7 de noviembre 2025, 16:38

Comenta

El presidente de Gobierno Pedro Sánchez acudió a la reunión de presidentes previa a la COP30 y en su discurso de este viernes aseguró que « ... el cambio climático mata. Más de 20.000 vidas perdidas en los últimos años en nuestro país». Al empezar, recordó a las personas que murieron en la dana de Valencia. «El cambio climático es el pan que falta cuando hay sequía o la casa que se pierde cuando llega la riada», sostuvo. «Este verano también se ha vuelto a sentir el golpe de la naturaleza, con olas de calor que alimentaron incendios que superaban toda capacidad de extinción», y calculó que se había quemado «medio millón de hectáreas. Sé que muchos otros líderes contarán cosas parecidas», dijo. «No es ideología. Es ciencia».

