¿Qué pasa si metes uvas al microondas? Cortar una uva por la mitad, dejando las dos mitades conectadas por un poco de piel en la parte inferior y meterla en el microondas tiene un resultado sorprendente LA VERDAD Jueves, 21 febrero 2019, 14:09

Si cortas una uva por la mitad, dejando las dos mitades conectadas por un poco de piel en la parte inferior, y la calientas en un microondas el resultado es fuego. Multitud de impresionantes vídeos donde se reproduce el fenómeno se han hecho virales y es que nadie se explica por qué sucede eso.

Pero ya tenemos respuesta al misterio. Un artículo publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, producto de la investigación de las universidades McMaster, Concordia y Trent asegura que la bola de fuego obedece a los puntos calientes que se forman en ambas partes de la uva. A medida que estos puntos registran mayor temperatura, los electrolitos circundantes asumen mayor carga. Eso hace que el plasma explote y de lugar a una pequeña bola de fuego.

El hallazgo ha sido posible gracias al empleo de cámaras de imagen térmica. Las imágenes resultantes mostraron que las uvas se calentaban y ejecutaban simulaciones. Del mismo modo, se emplearon otros objetos en en el experimento como bolas de plástico y frutas de tamaño similar llenas de agua.

Para que se orgine el fuego no es necesario mantener ningún tipo de conexión física entre las dos piezas bastaría con que no estuvieran separadas por más de tres milímetros.