El Papa pide en Turquía líderes «que favorezcan el diálogo» ante la multiplicación de conflictos

El Papa León XIV ya está en Turquía, destino junto a Líbano, adonde llegará el domingo, de su primer viaje internacional como obispo de Roma. ... Aunque cuando estaba al frente de los agustinos, la congregación religiosa a la que pertenece, realizó decenas de visitas a países por todo el mundo, Robert Prevost ha decidido esperar más de seis meses desde su elección como líder católico antes de subirse por primera vez a un vuelo. En Ankara, la capital turca, el Pontífice visitó primero el mausoleo de Ataturk, considerado el 'padre' de la Turquía moderna, pidiendo «abundancia de paz y prosperidad» para este país en el mensaje que escribió en el libro de honor. A continuación se reunió con el presidente, Recep Tayyip Erdogan, para mostrar luego su deseo de que esa nación «pueda ser un factor de estabilidad y acercamiento entre los pueblos, al servicio de una paz justa y duradera».

Exaltaba de esta manera el Pontífice ante Erdogan la vocación mediadora de Ankara en los distintos conflictos que surgen en su entorno, como la guerra de Ucrania o el conflicto en Gaza. La Santa Sede, destacó León XIV, desea «cooperar para construir un mundo mejor con la aportación de este país, que constituye un puente entre Este y Oeste, entre Asia y Europa». En la fase actual, marcada «fuertemente» por los conflictos y en la que prevalecen las «estrategias del poder económico y militar», hacen falta «personalidades que favorezcan el diálogo y que lo practiquen con voluntad firme y paciente tenacidad», dijo el Papa, agradando de esta manera los oídos del presidente turco. La receta que ofreció era a su juicio la manera de evitar «alimentar lo que el papa Francisco llamaba 'la tercera guerra mundial a pedazos'».

«Está en juego el futuro de la humanidad», advirtió Prevost, quien aprovechó también para pedir un mayor respeto para la libertad religiosa en el país euroasiático, tutelando así los derechos de la minoría ortodoxa y católica. Esta última comunidad está formada sólo por unas 33.000 personas, constituyendo el 0,04% de los más de 85 millones de habitantes del país, en su inmensa mayoría musulmanes sunníes. Erdogan, por su parte, alabó la «astuta posición» de León XIV ante al conflicto palestino y mostró su deseo de que su primer viaje internacional tenga efectos positivos para la humanidad en un momento de «tensión e incertidumbre».

En el trayecto desde Roma hasta Ankara, el Pontífice peruanoestadounidense continuó con la tradición iniciada por su antecesor, Francisco, de dedicar unas palabras y luego saludar uno a uno a los más de 80 periodistas que le acompañaban a bordo del avión de Ita Airways. «Es importante transmitir un mensaje de verdad y armonía que el mundo necesita», comentó León XIV ante los reporteros. Refiriéndose a las celebraciones por el 1.700 aniversario del Concilio ecuménico de Nicea, en las que participará este viernes, explicó que deseaba realizar «especialmente» este viaje por el «mensaje de unidad entre los cristianos» que supone esta cita, pero también por el significado que tiene la propia «presencia» del líder católico en Turquía y Líbano. «Es un mensaje de paz», dijo, animando a continuación a «caminar juntos y a buscar juntos la paz, la unidad y la armonía». «Invito a todos los hombres y mujeres a sentirse hermanos y hermanas -insistió-, más allá de cualquier diferencia y diversidad de religión, para buscar la paz y la unidad en el mundo».

Entre la multitud de regalos que los periodistas entregaron a León XIV había un base de béisbol y diversos artículos con el logotipo de los White Sox, su equipo preferido en ese deporte y que juega como local en Chicago, la ciudad natal de Prevost. También recibió varias tartas con motivo de la fiesta de Acción de Gracias, muy celebrada entre los estadounidenses, y un escudo heráldico de sus antepasados españoles por parte de madre, que provenían de la localidad cántabra de Isla. Se lo entregó la corresponsal de Cope, Eva Fernández, quien aprovechó para preguntarle que cuándo visitará España. «Veremos», le respondió León XIV. La reportera también le dio una carta de Ignacio Gonzálvez, el adolescente murciano que tuvo que ser ingresado el pasado verano cuando iba a participar en el Jubileo de los Jóvenes en la explanada de Tor Vergata, a las afueras de Roma. El muchacho continúa en el hospital Bambino Gesù, donde el Papa visitó a sus padres y hermanos poco después de que se conociera la noticia sobre su estado de salud.

Más convencido parecía el Papa con la idea de viajar a Argelia, tierra de origen de San Agustín, inspirador de la orden religiosa a la que pertenece. «Espero ir», le dijo a una periodista proveniente de ese país norteafricano. Será ya el año que viene, una vez concluidas las celebraciones del Jubileo, cuando se desarrollen ese y otros viajes internacionales del Papa por África, Europa y Latinoamérica, con una etapa segura en Perú, donde fue obispo antes de que Francisco lo reclamara en enero de 2023 para trabajar en la Curia romana como prefecto del dicasterio para los Obispos.