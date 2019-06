La mujer española que lucha contra los billetes falsos Paloma Varela, la española que más sabe de seguridad monetaria, dirige la Sección de Antifalsificación en el BCE: «Nunca me han colado un billete falso» JOSÉ ANTONIO GUERRERO Martes, 25 junio 2019, 11:47

Más de 2.500 profesionales de toda Europa trabajan en el Banco Central Europeo (BCE), el banco central de los 19 países de la Unión Europea que han adoptado el euro, y cuya sede está en el centro financiero de Fráncfort. El más ilustre de la plantilla es Mario Draghi, su presidente, a quien cada día escudriñamos al detalle por si su rostro dibuja una levísima sonrisa (a pesar de ser italiano no es hombre de grandes gestos) que puede significar que los tipos siguen bajos y pagaremos menos por nuestra hipoteca. Tan conocido en España como Draghi es su número dos, el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos, exministro de Economía de Mariano Rajoy entre 2011 y 2018. Pero pocos saben de Paloma Varela, una de las españolas con más responsabilidad en ese acorazado que maneja la política monetaria de la Eurozona. Varela, una ingeniera industrial madrileña de 57 años, dirige la Sección de Antifalsificación del BCE, y fue una de las encargadas de presentar recientemente en Roma los nuevos billetes de 100 y 200 euros, en circulación desde el pasado 28 de mayo, y más difíciles de falsificar que los anteriores. Parte de esos billetes se han producido en España. Licenciada en la Universidad Politécnica de Madrid, casada y madre de dos hijos, Varela trabajó durante 30 años en la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre antes de desembarcar en el BCE, donde lleva cinco meses como responsable de un departamento con compañeros holandeses, franceses, alemanes, austríacos, españoles, italianos... que utilizan el inglés en su día a día. Desde su despacho en Fráncfort, la 'jefa' revela algunos secretos de un trabajo que discurre entre blindajes y cámaras de seguridad.

- Los billetes que manejamos son cada vez más seguros, pero los falsificadores siempre se las ingenian para colar alguno... ¿existe la seguridad total?

- La seguridad total no existe y por eso es importante que nosotros en el BCE y en los bancos centrales de la zona euro trabajemos para hacer los billetes cada vez más seguros. Dicho esto, la cantidad de billetes falsificados es muy baja comparada con la cantidad de billetes en circulación.

- Desde 2016 ya no se fabrican los billetes de 500 euros... los famosos 'binladens'. ¿Se está notando en ese combate silencioso contra el blanqueo y la corrupción?

- Esta pregunta la puede responder mejor la Policía, ya que son ellos los encargados de la lucha contra el blanqueo y la corrupción. Nosotros trabajamos para que los billetes en circulación sean todo lo seguros posible.

- Los nuevos billetes de 100 y 200 euros son más prácticos, coloridos y seguros... lo de seguros y coloridos se entiende, ¿pero en qué consiste que sean más prácticos?

- Son un poco más pequeños, por lo que caben mejor en las carteras y se arrugan menos. Y tienen la misma altura que los de cincuenta, así que las máquinas los pueden procesar mejor.

- España es uno de los cinco países donde se han impreso los billetes de 100 euros... ¿ser uno de los elegidos es para sentirse orgullosos?

- De lo que nos tenemos que sentir orgullosos es de formar parte del euro. Todos los países de la zona euro tienen estupendos profesionales, pero no todos tienen imprentas. Hay once imprentas de alta seguridad repartidas por Europa y en España hay una.

- Imprimir millones de euros... ¿es una tentación para los 'malos', no? (y más después de la serie 'La casa de papel').

- Puede ser una tentación, pero para eso trabaja la Policía, para reducir esa tentación al máximo.

- ¿Se acostumbra a trabajar entre cámaras de seguridad y en edificios blindados donde no es posible introducir ningún dispositivo móvil?

- Por razones obvias, las medidas de seguridad en una imprenta de billetes son máximas. Tras haber trabajado durante años en cómo hacer los billetes más seguros y difíciles de falsificar, la impresión es el último peldaño de todo ese proceso. En ese sentido, es como ver germinar el fruto del esfuerzo.

- ¿Diría que se destruyen millones de euros por pequeños defectos en los billetes?

- Los billetes de euro son muy resistentes, pero obviamente con el uso y el paso de los años se acaban desgastando. Por eso, cuando ya no son aptos para la circulación, los bancos comerciales se los devuelven al banco central y si no sirven, se destruyen. En 2018, los bancos centrales verificaron la autenticidad y el estado de 31.000 millones de billetes y retiraron de la circulación cinco mil millones al considerarlos no aptos. Los billetes en circulación han de tener buena calidad porque eso hace más fácil detectar las falsificaciones. Queremos que los ciudadanos sientan que el billete que tienen en el bolsillo es de buena calidad.

Nuevos billetes De 100 y 200 euros Los nuevos billetes de 100 y 200 euros, los últimos de la serie Europa que comenzó en 2013 con los de cinco euros, entraron en circulación el pasado 28 de mayo. Incorporan elementos de seguridad nuevos y mejorados. La novedad del holograma En la parte superior de la banda plateada, un holograma con satélite muestra pequeños símbolos de euro que, al inclinar el billete, se mueven alrededor del número que indica su valor y se aprecian bajo una luz directa. La princesa de Europa Si miramos el billete al trasluz podremos ver que la princesa Europa aparece en dos zonas del billete: en la parte izquierda, en la marca de agua, y en la parte derecha, en la banda metálica, en una pequeña ventana.

- ¿Cuántos años se tarda desde que se piensa en cambiar las características de un billete hasta que se pone en circulación?

- Es un tema realmente complejo. Si tomamos como ejemplo la serie Europa, el primer billete de la serie, el de 5 euros, se puso en circulación en el año 2013, y ahora, seis años después, en 2019, con la puesta en circulación de los billetes de 100 y 200 euros, se ha completado la emisión de todos los billetes. Pero hasta emitir el primer billete de 5 euros, el BCE y los bancos centrales nacionales estuvieron varios años trabajando en la definición de las características de los nuevos billetes.

- Usted es la española que más sabe de seguridad monetaria... ¿le han colado alguna vez un billete falso?

- A mí no, y, en general, la probabilidad de que una persona se tope con un billete falso es muy pequeña. Por cada millón de billetes en circulación hay 30 billetes falsos. Para establecer una comparación, si cogiéramos todos los billetes de euro que hay en circulación podríamos hacer una fila desde París hasta Madrid. Con los billetes falsos, sin embargo, la fila sería apenas como un campo de fútbol.

- ¿Nos puede dar algún consejo casero para tratar de detectar sobre la marcha que nos están 'colando' un billete falso?

- El método 'tocar, mirar y girar' es rápido y efectivo. Hay varios elementos de seguridad que se pueden comprobar rápidamente. Por ejemplo, la parte izquierda del anverso de los billetes tiene unas líneas impresas en relieve que se pueden palpar. Mirando el billete a trasluz en la parte izquierda debe aparecer una marca de agua con el retrato de Europa y cuando se mueve el billete hacia delante y hacia atrás, el número verde esmeralda de la parte inferior izquierda ha de cambiar de color.

- Si nos cuelan un billete falso, habrá quien intente 'colocarlo' para no perder el dinero y habrá quien lo entregue a la Policía y se resigne a perder el dinero...

- Hay que poner el énfasis en la prevención, en que no nos lo cuelen. Por eso hay que tocar, mirar y girar el billete. Y si uno tiene un billete y cree que es falso, debe avisar inmediatamente a la Policía. Pagar con un billete si se sabe o se sospecha que es falso es ilegal. Es importante tratar de recordar quién le entregó el billete y dónde lo recibió. Esa información puede resultar muy valiosa para encontrar a los falsificadores.

- El tercer billete más usado en la Eurozona, según el BCE, es el de 100 euros... ¡pero si en España apenas se ven!

- Nuestros datos son a nivel europeo. Puede ser que en unos países algunos billetes sean más populares que otros, pero mirando al total, el de 100 es el tercero más usado. Hay más billetes en circulación de 100 que de 10.

- ¿Cuál es el más usado de todos?

- El de 50, seguido del de 20.

- ¿Cuál es el billete que más 'prolifera' en su monedero? ¿o es más de tarjeta?

- Yo uso ambas. Y probablemente los de 50 y 20 sean también los dos más frecuentes en mi cartera.

- ¿Qué futuro vislumbra al 'cash' con la ciberbanca imparable y la gente tirando cada vez más de tarjetas?

- El efectivo sigue siendo importante y tiene futuro. Desde que adoptamos el euro, el número de billetes en circulación en la zona euro ha crecido a niveles similares al PIB. Nuestros estudios nos dicen que en los puntos de venta, el 78% de las transacciones se hacen en efectivo. Además, el efectivo se usa también como modo de ahorro. Y la gente controla mejor el gasto cuando paga en efectivo.