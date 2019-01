Nuevo bono social eléctrico: requisitos e instrucciones para solicitarlo Hay tres tipos de ayudas disponibles para aquellos que sufren o están en riesgo de sufrir pobreza energética LA VERDAD Miércoles, 30 enero 2019, 11:56

Afrontar el pago de la factura de la luz es una de las pesadillas que aparece bimestralmente en muchos hogares españoles. En los últimos diez años, el precio de la energía eléctrica ha subido un 70%, según datos de 2016 de Facua. Como consecuencia, el Gobierno ha calculado que existen 4,5 millones de personas que son incapaces de pagar la factura de la luz o el gas de su vivienda y sufren, por tanto, pobreza energética.

Por eso, el Gobierno ha puesto en marcha la concesión del bono social eléctrico, que supondrá un descuento en la factura de la luz de aquellas personas que lo necesiten. Además de la rebaja de las tarifas, tendrán más tiempo para subsanar las facturas impagadas, recibirán facturas sin letra pequeña y nunca sufrirán cortes de luz en la vivienda si en ella habita un discapacitado o un menor de 16 años.

¿Cuáles son los requisitos?

En primer lugar, el solicitante debe tener el contrato eléctrico PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor). Sólo es posible acceder a este tipo si la potencia contratada es igual o inferior a 10 Kw. Permite pagar a precio de mercado por la cantidad de electricidad consumida.

En segundo lugar, tendrá que pertenecer a alguno de los siguientes tres grupos:

Consumidor vulnerable: su renta anual debe ser igual o inferior a 11.279 euros. Si dentro de la familia hay un menor el límite se sitúa en 15.039 euros, y si hay dos, en 18.799 euros. Si la familia es numerosa, no hay límite de renta anual. Se incluyen también los pensionistas que no perciban la cantidad mínima y no reciban una ayuda superior a los 500 euros anuales. El descuento que se aplicará a este grupo es del 25%.

Consumidor vulnerable severo: su renta anual debe ser igual o inferior a 5.639 euros. Si dentro de la familia hay un menor el límite estará en los 7.519 euros, y si hay dos, 9.399 euros. Si se trata de familia numerosa la renta debe ser igual o menor de 15.039 euros. En el caso de los pensionistas, el límite se fija en 7.520 euros anuales. El descuento será del 40%.

Consumidor en riesgo de exclusión social: aquí se incluyen todos aquellos que cumplan los requisitos como consumidor vulnerable severo y que, además, se encuentren atendidos por los servicios sociales. En este caso, el descuento será del 50%.

También podrán acogerse a la medida las personas con un grado de discapacidad igual o superior al 33%, las víctimas de violencia de género o terrorismo, las personas en situaciones de dependencia y las familias monoparentales.

Si está dentro de alguno de estos grupos, puedes solicitar el bono social eléctrico contactando a través del teléfono, correo electrónico, correo ordinario o fax con alguna de las comercializadoras de electricidad de nuestro país: Endesa, Iberdrola, Gas & Power, EDP, Diesgo, CHC, Teramelcor y Alumbrado Ceuta.