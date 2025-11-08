La Noche del Patrimonio de las ciudades Patrimonio de la Humanidad durará dos días a partir de 2026 Representantes de estas ciudades reunidos en Toledo han acordado también el calendario de su promoción en eventos de turismo

Las quince ciudades españolas declaradas por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad celebrarán a partir del próximo año la Noche del Patrimonio en dos jornadas en lugar de una como hasta ahora. Así se decidió este sábado en Toledo en la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España que está formado por las ciudades de Alcalá de Henares (Madrid), Ávila, Baeza (Jaén), Cáceres, Córdoba, Cuenca, Ibiza, Mérida (Badajoz), Salamanca, San Cristóbal de La Laguna (Tenerife), Santiago de Compostela (La Coruña), Segovia, Tarragona, Toledo y Úbeda (Jaén).

Esta Noche del Patrimonio, que desde hace años se celebra con éxito de público en los cascos históricos de estas ciudades, sirve para mostrar de forma gratuita y con guías turísticos espacios históricos, algunos de los cuales permanecen cerrados el resto del año. La experiencia de los últimos años había demostrado que la demanda de esta actividad había superado con creces la oferta de cada ayuntamiento y, por ello, a partir de ahora esta iniciativa durará una noche más.

En la Asamblea del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España celebrada este fin de semana en Toledo también se ha aprobado la concesión del Premio Patrimonio 2025 a la Fundación Tatiana en reconocimiento a su compromiso con la cultura, la educación y la conservación del patrimonio histórico y artístico. Además, se ha decidido que el Palacio de Congresos Lienzo Norte, de Ávila, acogerá el 6 de diciembre el concierto conmemorativo del 40º aniversario de la declaración por la Unesco de Ávila, Santiago de Compostela y Segovia como Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

«Con esta ampliación damos respuesta a la gran demanda que año tras año genera esta cita, no sólo en una, sino en las quince Ciudades Patrimonio, ofreciendo más oportunidades para disfrutar del patrimonio, la cultura y la vida de nuestras ciudades», declaró el presidente del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad y alcalde de Segovia, José Mazarías.

«En esta reunión se ha puesto de manifiesto, una vez más, la unidad, el diálogo y la colaboración que caracterizan a las quince ciudades Patrimonio de la Humanidad que tienen un mismo objetivo: la protección, conservación y difusión del patrimonio cultural como motor de desarrollo sostenible», añadió José Mazarías quien añadió que «nuestra misión va más allá de la conservación material de los monumentos porque trabajamos por mantener vivos los centros históricos, apoyar a las comunidades que los habitan e impulsar un turismo sostenible basado en la educación y la cultura».

Pisos turísticos

Por otro lado, el grupo ha aprobado las campañas de promoción internacional con acciones conjuntas con la Oficina Española de Turismo en Bombay (India) y Milán (Italia) además de viajes para prensa y operadores turísticos en Roma (Italia) y México.

Esta asamblea de Toledo también ha servido para crear el Consejo Asesor de Patrimonio, órgano consultivo compuesto por técnicos de estos ayuntamientos, que trabajarán en gestión patrimonial y en asuntos concretos como la toponimia religiosa en Alcalá de Henares o las energías alternativas en el casco antiguo de Toledo.

Asimismo, se ha llegado a un acuerdo con universidades de las ciudades integradas en el grupo para colaborar en líneas de trabajo relacionadas con preservar el pasado de estos cascos históricos, que son la base de su declaración como Patrimonio de la Humanidad.

El Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España se creó en 1993 como una asociación sin ánimo de lucro, declarada por el Ministerio del Interior de Utilidad Pública, con la finalidad de actuar de manera conjunta en la defensa del patrimonio histórico y cultural de estas ciudades y en el mantenimiento y potenciación de sus formas de vida para que estos núcleos históricos no se conviertan en museos o parques temáticos para los turistas, un objetivo que algunas de estas ciudades no están cumpliendo por la proliferación de pisos turísticos en detrimento de viviendas en venta o en alquiler para vecinos.

