Esta es la multa que recibirás si encuentras dinero en la calle y no lo devuelves Debemos entregarlo en la oficina de objetos perdidos de la localidad donde ha sido encontrado LA VERDAD Miércoles, 6 marzo 2019, 11:58

Los que han perdido la cartera alguna vez saben que, en caso de aparecer, suele hacerlo vacía. El afortunado que la encuentra coge todo el dinero que encuentra y se marcha. Esta persona, además de tener un día de suerte también está cometiendo un delito y así lo indica el Código Penal. Devolver el dinero que uno se encuentra por la calle no es simplemente un acto de bondad sino una obligación.

El citado texto, en su artículo 253, precisa que si te quedas con dinero que no es tuyo te enfrentas a una multa que oscila entre los tres y los seis meses. Te hallarás en la misma situación si recibes un ingreso en tu cuenta bancaria de menos de 400 euros.

Así que si encuentras dinero extraviado puedes depositarlo en la oficina de objetos perdidos que tiene cada ayuntamiento. Además, si el valor de lo que has recogido supera los doce euros, te llevarás un 5% de beneficios. Si, por el contrario, la cuantía es menor de doce euros, te beneficiarás de un 10%. No obstante, si has entregado el objeto o dinero hallado en la calle en la correspondiente oficina y, transcurridos dos años, nadie lo ha reclamado pasará a ser de tu propiedad.

La lista de objetos perdidos de la ciudad de Murcia está disponible en la web de la Policía Local. En caso de ser uno de los perjudicados, podrás buscar el enser extraviado según la fecha o la categoría. Si tienes suerte y encuentras en la oficina el objeto que buscabas, deberá describir con precisión el objeto, indicar el lugar y fecha en el que lo perdiste y aportar cualquier documento que te identifique como propietario del mismo.