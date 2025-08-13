La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Imagen de Archivo de un rescate en Lampedusa.

Al menos 26 muertos en un nuevo naufragio en el Mediterráneo

Los inmigrantes se encontraban a poca distancia de la isla italiana de Lampedusa cuando se hundió la embarcación con la que habían zarpado desde Libia

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Miércoles, 13 de agosto 2025, 20:15

Al menos 26 muertos, 10 personas desaparecidas y 60 supervivientes deja el último naufragio del Mediterráneo Central, acaecido este miércoles a unas 14 millas náuticas ... al suroeste de la isla italiana de Lampedusa. La tragedia se produjo al darse la vuelta una embarcación que transportaba a alrededor de un centenar de inmigrantes que habían zarpado desde las costas de Libia. En un primer momento los desplazados viajaban en dos barcas diferentes, pero una de ellas empezó a hacer agua, por lo que tuvieron que abandonarla y trasladarse a la otra, que igualmente acabó naufragando. Entre los fallecidos hay una recién nacida y tres adolescentes. Según los datos recopilados por las distintas agencias de Naciones Unidas, desde principios de año y hasta el pasado 11 de agosto perdieron la vida 675 personas en la ruta del Mediterráneo Central. A esa cifra hay que sumar los muertos de esta última tragedia, la más grave de los últimos años que tiene lugar en Lampedusa.

