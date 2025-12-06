La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Carlos III y Camila posaron para los fotografos en 2019 sentados junto a la escultura de Lennon. EFE

Cuando Lennon se sentó en un parque de La Habana

En El Vedado ·

Curiosas historias rodean a una de las esculturas más visitadas de Cuba, inaugurada hace 25 años

Joseba Martín

Sábado, 6 de diciembre 2025, 13:05

Mañana, hace justo 25 años, la ciudad de La Habana quiso rendir homenaje a John Lenon, a su legado musical y su mensaje de paz, ... y decidió 'sentarlo' en un banco del parque que lleva su nombre en El Vedado de la capital cubana, donde permanece desde entonces. La inauguración de la escultura estuvo presidido por Fidel Castro. «Lamento no haberte conocido antes, comparto plenamente tus sueños. Yo también soy un soñador que ha visto sus sueños convertirse en realidad», declaró el mandatario ante la estatua. Era el mismo líder revolucionario que el 13 de marzo de 1963 en su discurso en la Universidad de La Habana criticaba a «esos pepillos vagos, hijos de burgueses, que andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos; algunos de ellos con una guitarrita en actitudes elvispreslianas». ¨

