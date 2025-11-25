La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea argumenta que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar

T. Nieva

Martes, 25 de noviembre 2025, 11:19

Comenta

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha sentenciado este martes que todo Estado miembro debe reconocer la legalidad de un matrimonio del ... mismo sexo contraído en otro país de la Unión Europea, independientemente de que el matrimonio homosexual no esté recogido en su ordenamiento jurídico nacional, ya que lo contrario vulneraría la libertad de movimiento y residencia de la pareja afectada y el derecho fundamental al respeto de la vida privada y familiar.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Vuelven las lluvias esta semana a la Región de Murcia y bajan las temperaturas, con mínimas de 0 grados
  2. 2 Un policía nacional en prácticas y fuera de servicio detiene al autor de un robo con violencia en Murcia
  3. 3

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%
  4. 4 Dos heridos en un tiroteo en Cartagena por una deuda de 3.500 euros
  5. 5 La rueda de un camión revienta, rompe la ventanilla de un autobús y deja dos heridas en Murcia
  6. 6 Un nuevo Mercadona abre en Murcia
  7. 7 Un accidente provoca varios kilómetros de retención en la autovía A-30 a la altura de Cartagena
  8. 8

    Uno de cada cuatro docentes de la Región de Murcia consume psicofármacos, y un tercio padece ansiedad
  9. 9

    Fomento da el primer paso para ampliar el tranvía a Alcantarilla, Molina de Segura y Santomera
  10. 10 Así será el gimnasio pediátrico de la Fundación Aladina que Richard Gere apadrinará en Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro

La Justicia europea advierte de que todos los países de la UE deben reconocer el matrimonio homosexual contraído en otro Estado miembro