Un joven demanda a sus padres por haberlo tenido «sin su consentimiento»
Este indio de 27 años se declara parte del movimiento «antinatalista»
Miércoles, 6 febrero 2019

Un joven indio de 27 años ha demandado a sus padres por haberlo concebido «sin su consentimiento». El demandante forma parte del «movimiento antinatalista« que considera que las personas no deben tener hijos para que estos no pasen por las pruebas de la vida por el mero placer de los padres. «Me tuvieron por su alegría y su placer», declara el joven Samuel que asegura que tiene una buena relación con sus progenitores.

Para este indio la procreación es equiparable a la esclavitud o el secuestro. «Un buen padre pone al niño por encima de sus deseos y necesidades… pero el niño mismo es un deseo del padre», asegura.

«Quiero decirles a todos los niños indios que no les deben nada a sus padres(...) Amo a mis padres, y tenemos una gran relación, pero me tuvieron para su alegría y su placer. Mi vida ha sido increíble, pero no veo por qué debería someter otra vida al alboroto de la escuela y la búsqueda de un trabajo, especialmente cuando no pidieron existir», declara.

Samuel ha recibido el apoyo de otros simpatizantes con el movimiento anticapitalista. «¿Debemos continuar trayendo más niños a este mundo y acelerar el proceso de degradación social y ambiental?», se pregunta Patima Naik, otra antinatalista.