La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En cinco años 3.000 millones de personas sufrirán obesidad en el mundo.. Adobe stock

Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Pioneros ·

La normativa, que impulsa la prevención, carece aún de la financiación necesaria para costear los nuevos tratamientos

Darío Menor

Darío Menor

Roma

Sábado, 8 de noviembre 2025, 20:14

Comenta

Ser obeso no es culpa de quien sufre esta dolencia. Ya lo explicaban los médicos y ahora en Italia también lo afirman las leyes, después ... de que a principios del mes pasado fuera aprobada por el Parlamento de Roma una normativa única en el mundo que reconoce la obesidad como una «enfermedad crónica, progresiva y reincidente». La disposición sólo cuenta con seis artículos que apuntan principalmente hacia la prevención y la lucha contra la estigmatización de esta enfermedad, que en el país alpino sufren alrededor de seis millones de personas (el 12% de la población adulta). En España las cifras son más altas, pues se calcula que más del 15% de los mayores de 18 años padecen esta dolencia que va camino de convertirse en uno de los mayores problemas de salud pública del planeta.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La oposición con la que ganarás más de 5.000 euros mensuales: «No necesitas título universitario»
  2. 2 La confesión del joven que asfixió a su novia de 19 años en Librilla: «Se me ha nublado la cabeza; la he cogido del cuello y he apretado»
  3. 3 Un trabajador herido con quemaduras en las instalaciones de ElPozo en Alhama
  4. 4 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  5. 5 El conductor de un camión atropella y mata a una joven en un paso de peatones en Valencia
  6. 6 Cazado en una pedanía de Murcia por circular en un patinete a 99 km/h
  7. 7 Investigan una intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán: las setas y el huevo, bajo sospecha
  8. 8 Estafa del gigoló: detenido en una cafetería de Badajoz antes de una cita
  9. 9 ONCE: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 7 de noviembre de 2025
  10. 10

    El Taibilla achaca ahora también el corte de agua en el Mar Menor al déficit de depósitos municipales

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Italia declara por ley que los obesos son enfermos

Italia declara por ley que los obesos son enfermos