La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
L. V.

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Agentes de la Policía Nacional han encontrado el cuerpo de la mujer con heridas de arma blanca y el hombre se habría lanzado desde el balcón

Almudena Santos

Almudena Santos

Lunes, 1 de diciembre 2025, 08:50

Comenta

Eran las 22.00 horas de este domingo, 30 de noviembre, cuando los agentes de la Policía Nacional recibían una llamada alertando de que un hombre se había lanzado desde un balcón en Torrejón de Ardoz. Al personarse en el lugar de los hechos, los efectivos encontraron también el cuerpo sin vida de una mujer que, además, presentaba múltiples heridas de arma blanca.

Según informan fuentes policiales, ambos eran un matrimonio de 45 años ella y 44 él. Y aunque todavía permanecen todas las hipótesis abiertas, todo parece indicar que el hombre, tras matar a su pareja, con quien tenía dos hijos menores de edad, se ha quitado la vida. Desde Delegación de Gobierno de la Comunidad de Madrid confirman que los hechos están siendo investigados como un posible caso de violencia de género.

En actualización

Los periodistas de este diario están trabajando para ampliar y completar esta información

Publicidad

Top 50
  1. 1 Los autónomos salen a la calle en Murcia contra «la asfixia fiscal» y la falta de cobertura: «No queremos vivir bien, solo vivir»
  2. 2

    De Joven Futura a Vistabella: dos realidades en Murcia del crecimiento de los hogares unipersonales
  3. 3 Fallece José Martínez, librero de los soportales de la Catedral de Murcia y figura histórica del comercio local
  4. 4 Detienen a un entrenador de fútbol por abusar sexualmente de 61 menores
  5. 5

    Salud detecta irregularidades en una de cada cuatro inspecciones a centros de Medicina Estética en la Región de Murcia
  6. 6

    La carretera se cobra la vida de seis jóvenes este domingo
  7. 7

    Una campaña histórica para el aceite de oliva en la Región de Murcia con 12.880 toneladas previstas
  8. 8

    Tomás Fuertes Fernández: «Europa legisla en exceso; casi hay que pedir licencia para poder entrar al baño»
  9. 9 El doctor Felices responde: cuando la cisterna se convierte en agujero negro
  10. 10 La influencer Susana Bicho, preocupada por su acento: «¿Me meto a clases de murciano?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista

Investigan en Torrejón de Ardoz la muerte de un matrimonio como posible caso de violencia machista