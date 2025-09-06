La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Investigan a un joven por la muerte violenta de su madre en Vilagarcía Efe

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso

El joven, que fue trasladado al hospital en estado grave, es el principal sospechoso, según la Policía Nacional

C. P. S.

Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:15

La Policía Nacional investiga como un posible caso de matricidio la muerte violenta de una mujer en el municipio de Vilagarcía de Arousa, en la provincia gallega de Pontevedra. El hijo de la víctima, un joven de 22 años, se precipitó al vacío desde un tercer piso. Fue trasladado al hospital en estado grave tras la caída al tiempo que es custodiado por los agentes policiales.

Cuando los efectivos de Emergencias llegaron al lugar de los hechos, encontraron el cadáver de una mujer, de 61 años, que presentaba signos de haber sufrido una muerte violenta. De hecho, el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, ha confirmado que la víctima se hallaba boca abajo, rodeada de sangre.

Los hechos ocurrieron a media tarde de este viernes, 5 de septiembre, sobre las 18.30 horas. Fue un familiar, que se acercó hasta el domicilio, quien dio la voz de alarma al encontrarse con el cuerpo de la mujer sin vida y «entre abundante sangre». Se desconoce, por el momento, la causa concreta del fallecimiento, cuándo se produjo o si existían circunstancias familiares que pudiesen haber desencadenado un desenlace como este.

No obstante, la principal hipótesis que manejan los agentes de la Policía Nacional es que ambos sucesos, el homicidio y el intento de suicidio, estén relacionados. Por tanto, creen que podría tratarse de un nuevo episodio de violencia doméstica, ya que, por el momento, han descartado que pudiese haber otras personas implicadas en el suceso.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Catorce detenidos en Murcia por robos con violencia y hurtos durante la bajada de la Virgen
  2. 2

    Carlos Alcaraz, sin piedad de Djokovic, ya está en la final del US Open
  3. 3 El Ayuntamiento de Murcia congelará los impuestos y tasas municipales para el próximo año
  4. 4 Nueva jornada de retenciones en la autovía A-30 en Murcia con más de 4 kilómetros de atasco
  5. 5 La periodista que comió con Mazón habla por primera vez del día de la dana: «He vivido sometida a una presión insoportable»
  6. 6 Sorprenden a un niño de 12 años con un revólver, cartuchos, droga y un libro de Pablo Escobar
  7. 7 Los emoticonos que todo murciano querría enviar: «Deberían existir en Whatsapp»
  8. 8

    Fomento dobla las ayudas a la mejora energética de edificios de la Región de Murcia con otros 21 millones
  9. 9 El Ayuntamiento de Murcia abrirá la terraza del Moneo para que los ciudadanos puedan presenciar el pregón de Viva Suecia
  10. 10 Rocío Flores vuelve a Telecinco: «Mi madre me ha destrozado la vida, pero es mi madre»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso

Investigan la muerte violenta de una mujer en Vilagarcía cuyo hijo se precipitó desde un tercer piso