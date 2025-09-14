La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Pablo Sánchez, en el centro con una de sus incubadoras portátiles, en un hospital en Sierra Leona. R. C.

El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras 'low cost'

Pablo Sánchez envía a países pobres su máquina portátil que 'revive' a miles de prematuros. «He visto a niños envueltos en papel de aluminio»

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Domingo, 14 de septiembre 2025, 00:14

A Pablo Sánchez Bergasa (Pamplona, 32 años) nunca se le olvidará aquella imagen de varios bebés prematuros a los que habían envuelto en papel de ... aluminio o depositado en cajas de zapatos junto a un radiador para mantenerlos calientes y tratar de salvarles la vida. Esta escena real ocurrió en 2015 en un hospital de Sierra Leona a donde había viajado con compañeros de la Universidad CEU San Pablo, pero podía haber sucedido en cualquier sanatorio sin recursos de Nepal, Perú, Cabo Verde o Ucrania, países donde ahora opera su ONG Medicina Abierta al Mundo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  2. 2

    El SMS estudia reconvertir la galería comercial de La Arrixaca, en Murcia, para uso sanitario
  3. 3 Fallece un operario en Lorca en el segundo atropello mortal por un conductor bebido esta semana en la Región
  4. 4

    Los jabalíes que están entrando en los barrios al oeste de Cartagena serán capturados y abatidos
  5. 5 Muere a los 65 años Juanito, el aficionado más popular del Efesé
  6. 6 El primer premio de la Lotería Nacional cae en Cartagena
  7. 7

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol
  8. 8

    El submarino S-82 será botado en octubre e iniciará las pruebas de mar a final de año
  9. 9 El Ministerio levanta en Totana un viaducto para el AVE de 1 kilómetro de longitud
  10. 10

    El conductor que arrolló a una mujer en Murcia dio 0,65 mg/l en alcohol

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras 'low cost'

El ingeniero navarro que salva bebés de 500 gramos con incubadoras &#039;low cost&#039;