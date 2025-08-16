El inesperado lugar de la Región de Murcia que usa Netflix en la promoción de una de sus series «Es solo un pueblo de Murcia, no será para tanto», indica la plataforma de 'streaming' en un vídeo

S. C. Sábado, 16 de agosto 2025, 13:43 | Actualizado 13:49h. Comenta Compartir

Los nombres de algunos pueblos de la Región de Murcia dan mucho que hablar por toda España. A las personas que no están familiarizadas con la Comunidad les resulta llamativo que algunas localidades de la Región tengan como nombre Puente Tocinos, Alcantarilla o Las Torres de Cotillas, entre otros. Algo que pasa desapercibido para los que llevan toda la vida escuchando esos lugares, pero que es curioso para los que no conocen tan a fondo la Región.

Esa circunstancia ha sido aprovechada por Netflix para promocionar una de sus series de éxito como es 'Miércoles', 'Wednesday' en inglés. A principios de agosto lanzaron la primera mitad de la segunda temporada y en unas semanas, el 3 de septiembre, colgarán los episodios que restan para completarla. Por lo que se encuentran en plena promoción.

La serie, protagonizada por la actriz Jenna Ortega, en el papel de Wednesday Addams, comienza cuando es expulsada de su escuela después de arrojar pirañas vivas a la piscina de la escuela por el acoso del equipo masculino de waterpolo hacia su hermano menor. Por ello, sus padres, Gómez y Morticia, la mandan a su antigua escuela, la Academia Nunca Más, una escuela privada para jóvenes con habilidades especiales que son marginados en la sociedad.

El lugar de la Región de Murcia usado por Netflix

Las habilidades psíquicas de la protagonista y el toque de misterio y suspense de la serie ha servido para que Netflix la promocione con un vídeo en el que hace referencia a Los Infiernos, en el término municipal de Torre Pacheco. En el vídeo aparece el planeta Tierra y con la frase «es solo un pueblo de Murcia, no será para tanto» se acercan hasta este punto de la Región en el que recrean los lugares que aparecen en 'Miércoles'. Entre ellos destaca especialmente el Castillo de Cantacuzino, que realmente se encuentra en Rumanía. Curiosamente, también en Torre Pacheco se encuentran El Purgatorio y El Limbo.

Una historia transmitida de generación en generación dice que el origen del nombre de Los Infiernos viene por un comerciante al que unos menores le arrojaron una lluvia de piedras. Al escapar, en un lugar cercano, cuando le preguntaron de dónde venía respondió que de «los infiernos». Y así quedó bautizada la zona.