Los incendios forestales avanzan en seis comunidades con casi 6.000 desalojados

España, que se enfrenta al décimo día consecutivo de ola de calor, con la mayor parte del país sometido a temperaturas extremas y con los ... pastos y arboledas abundantes y resecos, cuenta con todos los elementos para el surgimiento y expansión de los incendios forestales, que en la actualidad arrasan miles de hectáreas con fuegos de relevancia en al menos seis comunidades autónomas distintas, las dos Castillas, Galicia, Andalucía, Madrid y Extremadura

La expansión de las llamas, en muchos casos apoyadas por fuertes y cambiantes vientos y orografías intransitables, ha obligado al confinamiento de los vecinos en varios pueblos y urbanizaciones, al desalojo de casi 6.000 residentes y turistas en enclaves de León, Zamora, Orense, Madrid y Cádiz y ha causado la muerte por quemaduras generalizadas en todo el cuerpo de un ciudadano atrapado el lunes en una hípica de Madrid por el potente fuego originado en una zona periférica de la población de Tres Cantos y que en pocas horas arrasó 1.000 hectáreas de pastos, matorral y arboleda.

La compleja situación del fuego en múltiples puntos del país llevó al Ministerio del Interior a declarar la pasada madrugada la fase de preemergencia del Plan Estatal General de Emergencias (Plegem) con el objetivo de analizar y coordinar el despliegue de recursos del Estado para ayudar a las comunidades autónomas más afectadas. Interior también ha convocado una reunión del Comité Estatal de Coordinación y Dirección (Cecod), con la participación de otros ministerios, para evaluar la situación y coordinar acciones.

La fase de preemergencia no supone la intervención de organismos estatales en la dirección y gestión de las emergencias de interés autonómico y, por tanto, no afecta a las competencias de dirección y gestión que siguen correspondiendo a las autonomías, según aclara Interior en un comunicado. Esta medida lo que sí permite al Gobierno es iniciar un procedimiento de comunicación reforzada con los centros de emergencia de las distintas comunidades autónomas afectadas por el fuego para poder realizar un seguimiento integral y prevenir con más precisión su posible evolución, así como para movilizar en caso necesario en su apoyo los diferentes recursos de la Administración General del Estado.

Dos epicentros del fuego

Las llamas se extienden por prácticamente toda la mitad oeste de la península, pero dos puntos son los más afectados, Castilla y León y Galicia. El territorio castellanoleonés tiene ahora once incendios forestales vivos y 3.700 vecinos desalojados de sus casas. La mayoría de los siniestros están concentrados en León, donde el fuego que arrasó parte del paraje natural de Las Médulas y obligó a confinar a 800 vecinos parece que comienza a poder ser controlado por los equipos de emergencia, y Zamora, donde se lucha hoy contra los dos más graves, con ocho pueblos desalojados. El más dañino es el incendio de Molezuelas de Carballeda, con 3.500 hectáreas arrasadas, y donde el avance de las llamas y el humo ha obligado a evacuar los municipios de Congosta, Villageriz, Alcubillas de Nogales, Fuente Encalada, Carracedo y San Pedro de la Viña. En la misma provincia se expande el incendio de Puercas, que forzó a desalojar la propia Puercas y Ferreruela de Tábara.

El segundo gran epicentro de las llamas es Galicia, con doce incendios vivos, ocho de ellos en la provincia de Orense. El fuego en el Macizo Central de Orense continúa avanzando y en las últimas horas ha obligado a realizar desalojos en viviendas de los municipios de Maceda y Chandrexa de Queixa. Este último el mayor incendio de la zona, donde han ardido más de 3.000 hectáreas, más superficie forestal de la que se quemó el año pasado en toda Galicia. La Consejería de Medio Rural de la Xunta activó el nivel 2 por riesgo para viviendas y desalojó durante la madrugada de este martes tres parroquias de Chandrexa: Requeixo, Vilar y Zamorela. Los equipos de emergencia repitieron la operación en otras dos parroquias de Maceda: Calveliño do Monte y Santiso.

Un monte en llamas en la localidad de Las Médulas, en la comarca leonesa de El Bierzo EFE

El tercer punto con mayor número de desalojos por el fuego es el municipio de Tarifa, donde el incendio que el lunes se inició en la Sierra de la Plata obligó a evacuar a unas 2.000 personas, entre vecinos y turistas, de dos hoteles, urbanizaciones y playas de las zonas de Atlanterra y Los Alemanes, muchos de los cuales tuvieron que ser acogidos en hospedajes improvisados en un colegio y una iglesia. La Junta de Andalucía va a permitir a lo largo del día el retorno a los evacuados de los dos hoteles y de nueve de las urbanizaciones, las que están en la zona sur.

El cuarto punto con evacuaciones es Navalmoralejo, un pueblo toledano, pero muy próximo a los límites con Extremadura, a donde han saltado las llamas que se iniciaron en terreno castellanomanchego y que ya han arrasado unas 400 hectáreas y obligado a cortar al menos tres carreteras locales. El evidente peligro para las personas llevó a evacuar a los vecinos de Navalmoralejo y a confinar en sus domicilios a la población cacereña de Villar de Pedroso.

A pocos kilómetros de Madrid

También fue preciso desalojar a toda velocidad barrios cercanos a Madrid capital como consecuencia del fuego originado en la tarde del lunes en un terreno forestal de Tres Cantos y que se extendió con gran rapidez, hasta arrasar unas 1.000 hectáreas y quemar varias casas, debido a un fuerte viento. El incendio, que ya está perimetrado, obligó a evacuar de urgencia por la amenaza de las llamas a 180 personas de las urbanizaciones Soto de Viñuelas, Fuente El Fresno y Ciudad del Campo, esta última del vecino municipio de San Sebastián de los Reyes. De los evacuados, un centenar de personas necesitaron ser realojadas en dos polideportivos habilitados por el Ayuntamiento de Tres Cantos, aunque podrán regresar a sus casas a lo largo del día. El fuego, que dañó un colegio privado, avanzó en terreno de pastos y matorral, pero muy cerca de polígonos empresariales y viviendas y el olor de la combustión llegó al centro de Madrid.

El incendio madrileño fue el que provocó la única víctima mortal. Se trata de un hombre de unos 50 años que fue rescatado y atendido por quemaduras en el 98% del cuerpo. Tras recibir los primeros cuidados médicos en el lugar, fue trasladado en un helicóptero de la Guardia Civil al Hospital La Paz, donde falleció esta mañana por la extrema gravedad de sus heridas. El consejero madrileño de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, concretó que el fallecido es un empleado de la hípica Soto de Viñuelas, ubicada junto a una urbanización de Tres Cantos, al que le atrapó el fuego cuando trataba de poner a salvo a unos caballos.