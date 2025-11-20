La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Tres nazarenos se protegen de la lluvia en la Semana Santa en Granada. Alfredo Aguilar

La Iglesia se abre a que la Semana Santa se celebre siempre en las mismas fechas

La propuesta busca estrechar lazos con las confesiones ortodoxas, que se guían por un calendario distinto, de manera que todos los cristianos celebren la Pascua en días comunes

José Antonio Guerrero

José Antonio Guerrero

Madrid

Jueves, 20 de noviembre 2025, 11:58

¿Estamos más cerca de que la Semana Santa pase a celebrarse los mismos días todos los años en lugar de caer en marzo o ... en abril? La respuesta es sí. La Iglesia católica ve con buenos ojos un acercamiento a las iglesias ortodoxas para unificar la celebración de la Pascua, un gesto que se ha vuelto a poner sobre la mesa estos días en que se recuerda el 1.700 aniversario del Concilio de Nicea, considerado el primer concilio ecuménico del cristianismo. De hecho, este jueves a las 20 horas la catedral de la Almudena acoge una oración ecuménica con el resto de las confesiones cristianas (católicas, ortodoxas, anglicanas y evangélicas) con motivo de esta efeméride, que se celebra en el marco de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que se viene desarrollando desde el pasado martes en Madrid.

