Idilio musical con Manuel de Falla

En plena ola de calor, el músico Moisés P. Sánchez trabaja en el primer movimiento de una larga partitura que será un homenaje a Manuel ... de Falla, uno de los compositores más importantes del siglo pasado. El año que viene se celebran los 150 años del nacimiento del autor de 'Amor brujo', 'Noches en los jardines de España' y otras obras cruciales de la cultura española, y ya Sánchez desarrolla el primero de los tres movimientos. «Justamente ahora me pillas con la adaptación de la 'Fantasía bética' que estoy haciendo de Falla», comenta el pianista nominado a un premio Grammy por su disco 'Unbalanced: concerto for ensemble'.

«No me aíslo, trabajo en casa», confiesa Sánchez sobre su proceso creativo. «A veces me pongo a las tres de la tarde y sale un torrente de creatividad y me tiro hasta las ocho. Pero en otras ocasiones tiro decenas de compases en los que estuve tres horas porque era un callejón sin salida. Aunque no haya la disciplina de ir a un lugar de trabajo, sí hay que lograr la concentración. No puedes estar mirando el Whatsapp, el mail o lo que sea. Se requiere atención plena. Yo me voy a pasar un verano bonito».

El pianista, que puede entremezclar Bach con los Beatles en una sola pieza influida por su formación tanto clásica como de jazz, asumió el reto de homenajear a un músico que puede sonar «español» o «impresionista», por su afinidad con los músicos del París de su época, como Ravel o Debussy, explica Sánchez, que estrenará lo que será su primer concierto para piano y orquesta con la Orquesta Sinfónica de Bilbao, el próximo año. «Luego está mi propio sonido, lo que yo interpreto de Falla, dentro del bagaje de mis referencias y las influencias que él mismo tenía, como Stravinski. Me sumerjo en su obra en mi propio beneficio».

Visiones y juegos

En clave contemporánea se revisitará el espíritu musical de Falla en composiciones originales de Sánchez, con «sonoridades que le recuerdan», pero sin melodías suyas. Se le ofrece al público «la visión sobre la obra de Falla de un músico contemporáneo, algo que tiene que escucharse a día de hoy, porque los músicos de ahora tenemos una formación polivalente que antes no había; en mi caso, un conocimiento armónico y compositivo de la educación que he tenido la suerte de recibir». Un ejercicio que podrá escucharse en Bilbao por primera vez (en el Palacio Euskalduna, 16 y 17 de abril).

En paralelo, Sánchez trabaja en música de cámara para un trío, también para conmemorar a Falla, donde sí toca sus obras «un poco modificadas», como ya hizo en 'Bach inventions'. «Cuando revisito algún compositor, mi sello personal, un camino que me parece bastante interesante, es jugar con el material compositivo, como si fuera una canción de los Beatles», asegura Sánchez, que reconoce sentir pasión por Béla Bartók e Ígor Stravinski. Cada vez es distinto, porque cada compositor hace surgir una idea». Un idilio musical.