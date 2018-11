Hipoteca inversa o renta inmobiliaria: Cómo construir tu propia jubilación

«Mis hijos me dijeron que disfrute del piso y del dinero que recibo»

Dice David Solís que en la asociación de usuarios en la que trabaja, ADICAE, se han recogido quejas de algunos clientes disconformes con el desarrollo de ciertos productos financieros destinados a complementar la pensión por medio de su vivienda. No es el caso de María, nombre ficticio de una jubilada donostiarra de 69 años que vive sola en el barrio de Amara. Ella está «encantada» con el contrato de renta vitalicia inmobiliaria que firmó el pasado mes de abril. «Es una maravilla lo que he hecho». A saber, vender en nuda propiedad «a un inversor», cuya identidad desconoce, el apartamento de 60 metros cuadrados en el que vivía y en el que seguirá residiendo de por vida. «Sopesé hacer una venta normal e irme de alquiler, pero acababa de reformar el piso y tampoco me apetecía el jaleo de un traslado. Vi en internet que existía esta posibilidad y me decidí por ella». Ha optado por la vía mixta: cobrar una cantidad «pequeña» al inicio y, desde entonces, una renta mensual hasta su fallecimiento.

Es la solución que ha encontrado para incrementar sus ingresos, porque «con la pensión de jubilación no me llegaba». Sus hijos, dice, han aceptado con gusto quedarse sin la herencia del inmueble. «No necesitan la casa; me dijeron que disfrute de ella y del dinero que estoy cobrando todos los meses». María se liberó de la totalidad de los gastos de tramitación del contrato y también de los recibos periódicos del inmueble, salvo el de seguro de contenido. Además, «si un día me voy a una residencia para mayores, podré también alquilar el piso».